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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

منى عبدالغني تنهار على الهواء خلال نعيها علاء عبدالخالق.. نموذج فني صعب التكرار

الفنان علاء عبدالخالق
الفنان علاء عبدالخالق

انهارت الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، بالبكاء خلال نعيها الفنان علاء عبد الخالق الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، مضيفة: "تعرفت على الفنان علاء عبد الخالق أثناء دراستي في معهد الموسيقى".

 وأضافت أن علاء بالنسبة لها فهو شقيقها قبل أن يكون زميلها، وكانت تراه أكثر من أشقائها الحقيقيين، متابعة: “علاء الإنسان كان حاجة تانية خالص وكان النموذج الذي يحتذى به الفنانين وصعب تكراره”.

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وتابع : “صحيح ممكن جزء من الجيل الجديد لا يعرف علاء عبد الخالق، ولكن الفنانين الحقيقيين يعرفوه ويسمعون لأغانيه وكل الناس كان يحبونه"، مطالبة بالاحتفال بمسيرته في ليلة غنائي.

سند المطربين

فيما نعى الفنان عصام كاريكا، المطرب الراحل علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة، قائلا: "حضرنا عيد ميلاده قريبا، وتناولنا العشاء سويا، كان فنانا رائعا وله تاريخ كبير وجمهور كثير يحبه، وأغنياته لن تموت أبدا".

 وأضاف: "كان قادر يغني في الفترة الأخيرة، لكن المرض اشتد عليه، ولم يستطع أن يغني أغنيته الأخيرة التي كان يجهز لها، أنا حزين جدا وندعو له جميعا بالرحمة". 

وحول ذكرياته مع الفنان الراحل، قال: "أول أغنية عملتها له كان اسمها ما ده اللي عدى ومال وهدى، وكانت من كلمات مصطفى كامل، والتقيناه بكافيه في منطقة المهندسين، وعندما التقينا به، كنا لسه جدد أنا ومصطفى كامل، وكنا لسه عاملين أعاتبك على ايه ولا إيه، وعرفناه على نفسنا وقلنا له عاوزينك تسمع مننا حاجة، وفعلا قعد بكل أدب واحترام وسمع الأغنية، وبقينا أصدقاء بعد كده، وقف مع ناس كتير، شعراء وملحنين ومغنيين"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لهما مع الإعلامية بسمة وهبة عبر ببرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور.

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