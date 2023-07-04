محمد فؤاد ينعى علاء عبدالخالق.. حالة فنية رائعة (فيديو)

نعى الفنان محمد فؤاد، الفنان علاء عبدالخالق، معقبا "بعزي مصر والوطن العربي في الأخ العزيز والغالي، الفنان القيمة الجميلة الرائعة والسمعة الحلوة".

وأضاف أنه تعرف على علاء عبدالخالق عن قرب وكزميل في مجموعة شباب مصر الذين أًصحبوا نجوم باجتهادهم من أجل علو قيمة مصر.

ولفت إلى أن الفنان علاء عبدالخالق نجح في عمل حالة فنية رائعة، وأحببنا في الغناء، مردفًا: “عمرنا ما سمعنا عن علاء أنه عمل مشكلة مع حد، وهو نسمة والله يرحمه ويحسن إليه، وهو عزيز علي قلبي للغاية، وأخي وحبيبي”.

وتابع: "بدأنا بحفلات الجامعات، وكنا نغني مجانا، وحميد الشاعري ومنى عبد الغني، وعمرنا متخنقنا مين يطلع الأول ولا الأخر".

ولفت إلى أن الفنان الراحل علاء عبدالخالق تسبب في حالة فنية رائعة في مصر والوطن العربي، وذلك عندما كان يغني مع منى عبدالغني وحنان ماضي في فرقة الأصدقاء.

تعلمنا منهم الكثير

وأكمل: "أحببنا الغناء من خلالهم ومن خلال تاريخنا الجميل وكل نجوم الغناء في مصر، ومن بينهم فرقة الأصدقاء، تعلمنا منهم كثيرا، وهذه الفرقة أثرت في جيلنا".

وتابع الفنان: "علاء عبدالخالق كان يتميز بالأدب الشديد، لم نسمع عنه في مشكلة قط، كان زي النسمة، ربنا يرحمه ويحسن إليه ولا نزكيه على الله".د

وأكد: "خبر وفاته بالأمس أحزنني كثيرا، هو شخص عزيز على قلبي وأعتبره بمثابة شقيق لي، وفي حفلات رحلات الجامعات كنا نغني بالمجان، بالإضافة إلى حميد الشاعري ومنى عبدالغني وحنان ماضي، ولم يطلب أن يظهر في البداية أبدا، كنت سعيدا للغاية بالغناء معهم وهذا شيء يشرفني"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر ببرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور.