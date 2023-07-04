علاء عبدالخالق| نجوم التسعينيات رفقاء الحياة والممات

وسط أجواء الحزن والفراق على رحيل الفنان الكبير علاء عبدالخالق، رافقه أصدقاء دربه الذين لمعوا معه على المستوى الفني والشخصي، خصوصًا في فترة التسعينيات.

حرص نجوم التسعينيات محمد محيي، مصطفى قمر، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، منى عبدالغني، حنان، على مرافقة علاء عبدالخالق في ختام رحلة حياته، كما اعتادوا على رفقته في حياته، المشهد الذي تمثلت فيه معنى الصداقة والأخوة الحقيقية.

نجوم التسعينيات من جنازة علاء عبد الخالق

أقيمت مراسم صلاة الجنازة على الراحل علاء عبدالخالق ظهر اليوم بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وتم الدفن في مقابر العائلة بالعباسية.

محمد محيي وحسام حسني

رحل علاء عبدالخالق مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض.

حميد الشاعري

حنان

علاء عبدالخالق مطرب مصري، من مواليد 23 فبراير 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبدالغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في الألبوم نفسه، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.