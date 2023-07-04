أمانة الرياض ترفع 41 ألف طن نفايات خلال عيد الأضحى 

على قدم وساق كثفت أمانة الرياض بالمملكة العربية السعودية، جهدوها في مكافحة أطنان المخلفات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ونجحت أمانة الرياض، في رفع أكثر من 41 ألف طن نفايات.

وذكرت أمانة الرياض أن أعمال الإصحاح البيئي شملت 283 مسجدًا ومصلى للعيد، إلى جانب 20 موقعًا لبيع الأضاحي والمسالخ.

وأوضحت أمانة الرياض، أن الأعمال شملت خدمات الكنس الآلي واليدوي، الجمع والنقل للنفايات المنزلية، والتقاط النفايات المبعثرة، ورفع النفايات ذات الحجم الكبير، وغسل الأرصفة والحاويات والبراميل، والتطهير والتعقيم للحاويات والبراميل ورش الكلور الجيري قبل دفن مخلفات المسالخ، ونظافة وتطهير وتعقيم الشوارع في أثناء الذبح داخل المنازل.

أمانة الرياض

أمانة الرياض

أُنشئت أمانة منطقة الرياض، في المملكة العربية السعودية، كبلدية صغيرة في عام 1937، ثم توسعت لتصبح بمسمى "أمانة مدينة الرياض" وذلك في عام 1956، تعمل على تقديم خدمات بلدية لمدينة الرياض وساكنيها، والاهتمام بتطوير كل مرافقها.

وظائف أمانة الرياض

حدد المرسوم الملكي رقم "م/5" بتاريخ 21 /2/ 1397هــ وظائف ومهام البلديات والأمانات بنظام البلديات والأمانات بنظام البلديات والقرى على النحو التالي:

تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.

الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية، وجميع التمديدات العامة والخاصة، ومراقبتها.

المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها.

وقاية الصحة البيئية العامة داخل المدينة، وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.

أمانة الرياض

مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، والإشراف على تموين المواطنين بها ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين أو المكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة.

إنشاء المسالخ وتنظيفها.

إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.

الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيًا وفنيًا.

المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة.

تحديد مواقف الباعة المتجولين والسيارات والعربات.

تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توفى على المخالفين لأنظمتها.

الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي قد تحدث بينهم.

حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.

تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والمساهمة فيه.

التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.

إنشاء المقابر والمغاسل وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.

تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان.

منع وإزالة التعدي سواء على الأملاك الخاصة أو الأملاك العامة.

أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.