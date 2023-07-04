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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

مصر تتحول لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر .. فيديو

هيدروجين أخضر
هيدروجين أخضر

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ اقتصاد بجامعة السويس، إن الدولة تخطط لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، المتمثل في الاقتصاد الأخضر، ومن أهمها مشروع الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء.

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توسيع العمل بمشروعات الهيدروجين الأخضر على قمة أولويات عمل الحكومة

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة البترول بدأت باستخدام التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الكربونية بمشروعات استخدام غازات الشعلة، لإعادة تدوير وتقليل القيمة الكربونية والأضرار المصحوبة معها.

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إفريقيا بحاجة إلى تعظيم جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر

إنتاج الهيدروجين

ولفت إلى أن مصر أصبحت من الدول التي استطاعت إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتمت مناقشة ذلك المشروع بمؤتمر المناخ الماضي كمشروع صناعي يجرى من خلاله إنتاج الأمونيا الخضراء.

وأوضح أنه جرى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية منها المناخ الذي يمكنها من استخدام طاقة نظيفة ومنطقة خليج السويس، خاصة التي أصبحت مصبا لجذب إنتاج الهيدروجين والأمونيا والميثانول.

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الجريدة الورقية