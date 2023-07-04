استدعاء سداسي الزمالك لمنتخب الطائرة لكأس العالم تحت 21 عامًا

شهدت الساعات القليلة الماضية استدعاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بقيادة المدرب هاني مصليحي 6 لاعبين من صفوف الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

ومن المقرر إقامة المسابقة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 17 من نفس الشهر الجاري في دولة البحرين.

ويعد سداسي الزمالك المنضم للمنتخب المصري هم:

عمر عابد وياسين محمد وعبدالرحمن الشحات وحازم رشاد وياسين اشرف ابوالحسن وعمرو الزمر.

وتواجد منتخب مصر للشباب، ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كل من "إيطاليا، البرازيل، المكسيك".

فيما يتولى قيادة المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

في نفس السياق، أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل نظر دعوى السب والقذف، المقامة من رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى جلسة 18 يوليو.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق برفض الطعون المقامة من رئيس الزمالك على حكم حبسه بتهمة سب وقذف الخطيب.

كما أيدت المحكمة حبس منصور، شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وأكدت محكمة النقض أنها تسلمت مذكرة مرفوعة من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي.

بينما ذكرت النيابة، في تقريرها الاستشاري، رفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر تجاه رئيس الزمالك، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيرة المقاولون العرب في الثامنة والنصف من مساء اليوم، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدورربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويرغب الزمالك في الفوز على المقاولون العرب في مواجهة الليلة، وذلك للصعود لنصف النهائي البطولة، بعد المستويات الجيدة للفريق خلال الفترة الأخيرة والتي حقق خلالها المعادلة الصعبة بالجمع بين المستوى الجيد والنتيجة الإيجابية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون العرب فريق بيراميدز والذي حقق فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بنتيجة 3/0.