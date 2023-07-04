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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي

بنك مصر يحصد جائزة
بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي

أعلنت مجلة يورومونى Euromoney - المؤسسة العالمية الرائدة المتخصصة  في تنظيم المؤتمرات المالية في الأسواق المتقدمة والنامية جوائزها عن عام 2023، والتي حصد منها بنك مصر جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر Best Islamic Bank in Egypt  لعام 2023، وتم تسليم الجائزة بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يونيو 2023.

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وقد قام باستلام الجوائز محمد القيعي رئيس ائتمان الشركات الإسلامي في الاحتفال المهيب الذى نظمته مجلة  يورموني  العالمية بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز. 

وقال بنك مصر أن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، وتقوم مجلة  يورموني العالمية بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.

وأوضح البنك أن حصوله على تلك الجائزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، وأنهم شركاء النجاح في كل الأعمال.

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كما يؤكد على  الأداء  المتميز لبنك مصر في المعاملات الاسلامية و النتائج  المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة  حيث حقق بنك مصر  أكبر نسبه نمو لمحفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لائتمان الشركات  ضمن البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلي بالإضافة إلى إدارة  والاشتراك في العديد من التسهيلات المشتركة  بجانب  الابتكار في المنتجات والخدمات والتي ساهمت في نمو التمويل الإسلامي من خلال التطبيق المبتكر لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تلبي احتياجات العملاء وتعزز سمعة وقدرة التمويل الإسلامي في الاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات. 

وولفت بنك مصر أنه إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، وأن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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