بنك مصر يطلق تطبيق «نكستا» لتشجيع أنظمة الدفع الإلكتروني

أبرم كل من بنك مصر، شركة Nexta، وEfinance، فيزا، وe-cards، اتفاقية لإطلاق التطبيق المصرفى المبتكر «نكستا» للعملاء المصريين، والذى سيوفر لمستخدميه تجربة مصرفية ميسرة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية.

تهدف الاتفاقية إلى تزويد المستخدمين بخدمات وحلول جديدة تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمى فى مصر وتشجع أنظمة الدفع الإلكتروني.

بموجب الاتفاقية، ستقدم نكستا بطاقات فيزا مسبقة الدفع صادرة عن بنك مصر، فى جميع أنحاء البلاد جنبًا إلى جنب مع التطبيق.

قال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر: "إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول مع كل من الأطراف المعنية يأتى فى إطار استراتيجيتنا نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء؛ إذْ يسعى بنك مصر جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ إذْ إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفى المصرى».

قال بنك مصر، إنه يؤمن بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى سيسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعمًا وتعزيزًا لجهود الشمول المالي، ويعد إطلاق التطبيق الجديد الذى يساعد الأفراد على تنفيذ المهام المالية بشكل أكثر أمانًا وسهولة، خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية داخل مصر، ويعزز أهداف المجلس القومى للمدفوعات فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ويسهم فى تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطرق آمنة وفعالة ولحظية.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية: “إن المجموعة تسعى دائمًا للمشاركة فى دعم وتعزيز أحدث تطبيقات وأدوات الدفع الإلكترونى والتحول الرقمى فى مصر بمختلف أشكالها، لا سيما نظم الدفع الإلكترونى التى قادتها المجموعة منذ سنوات بعيدة وبرعت فى نشرها بجميع أنحاء الجمهورية”.

أضاف إبراهيم سرحان أن السوق المصرية تشهد تطورًا كبيرًا فى مختلف أدوات الدفع الإلكترونى المبتكرة، وتفتخر مجموعة «إى فاينانس» بالمشاركة الرئيسية والعمل المشترك فى تلك الأدوات المالية الرقمية الجديدة، خصوصًا وأن التعاون يأتى دائمًا مع مجموعة من قيادات القطاع مثل بنك مصر وشركة فيزا و"eCards" التابعة وشركة نكستا الوليدة الواعدة بمساهمة ودعم مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية.

قالت ملاك البابا، مدير مكتب Visa فى مصر:

«بعد التغيير الكبير فى عادات المستهلكين، شهدت مصر نموًا غير مسبوق فى المدفوعات غير النقدية، مما خلق نافذة مثالية لزيادة المنتجات الرقمية التى تناسب احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع، نحن متحمسون للغاية لهذا التعاون الذى يعكس جوهر استراتيجية Visa للشراكة مع جميع الأطراف المؤثرة فى النظام البيئى لدفع عجلة رقمنه المدفوعات فى مصر».

قالت نشوى كامل، الرئيس التنفيذى لـeCards: «مهمتنا هى تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بحلول دفع رقمية شاملة ومستدامة ومريحة من خلال التزامنا بتقديم تكنولوجيا مبتكرة وخدمة استثنائية وشراكات استراتيجية، نحن نحول طريقة تعامل الناس وتفاعلهم فى العصر الرقمي معًا، نشكل مستقبلًا يتميز بالراحة والأمان والكفاءة كمعيار جديد لتجارب الدفع».

أضاف أحمد هشام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نكستا: «يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا المتميزين ونعتقد أن هذه الشراكة ستكون مفيدة لجميع الأطراف».

تابع: «يسعدنا أن نقدم تطبيقنا المصرفى الجديد عبر الهاتف المحمول والذى نعتقد أنه سيحدث تحولًا فى إدارة الأموال، إذْ تم تطوير التطبيق مع وضع المستخدمين فى الاعتبار ما يجعله يفوق منافسيه فى سوق التكنولوجيا المالية المكتظ».

تهدف نكستا إلى توفير تجربة مصرفية عالية الجودة، تمكن جميع العملاء بمصر من الوصول إليها بسلاسة، وهى تجربة من شأنها معاونة مستخدميها فى إدارة أموالهم بشكل سليم.

بفضل تصميم التطبيق المبتكر الذى يجعل تنفيذ المهام المالية أكثر أمانًا وسهولة، من خلال بطاقة تُستخدم عالميًا ونظام إلكترونى يوفر مجموعة من المميزات مثل إرسال واستلام الأموال فى أسرع وقت بنقرة زر، وتوافر طرق مختلفة لتغذية البطاقة من خلال ربط البطاقات المصرفية الأخرى أو عبر فورى أو من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنك مصر، فضلًا عن ذلك، يوفر التطبيق ميزات أمان متقدمة بما فى ذلك القياسات الحيوية، التى تضيف طبقة إضافية من الأمان من خلال السماح لمستخدميه بتجميد بطاقة نكستا الخاصة بهم على الفور فى أى وقت، بموجب هذا الإعلان، ستكون خدمات نكستا متاحة لجميع المصريين للاستمتاع بتجربة مصرفية رقمية أحدث وأفضل.