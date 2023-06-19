بنك مصر يرتب ويسوق 20 تمويلاً مشتركاً بقيمة 95 مليار جنيه

يفوز بأفضل العمليات التمويلية وجوائز إدارة صناديق أسواق النقد

نجح بنك مصر فى ترتيب وتسويق أكثر من 20 تمويلاً مشتركاً خلال العام بلغ إجمالها حوالى 94.8 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع العديد من وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الدولية، والمشاركة مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفى.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى31 ديسمبر 2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى مبلغ 94.8 مليار جم وذلك فى العديد من القطاعات (التطوير العمرانى، الكهرباء، الاستثمار العقارى، نقل بحرى و نهرى، اتصالات و تكنولوجيا المعلومات، البترول) بلغت قيمة حصة بنك مصر فى تلك العمليات 57.9 مليار جم تقريباً.

وأعلنت مؤسسة EMEA Finance جوائزها عن عام 2022، وحصد منها بنك مصر العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية على مستوى إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022، وهى أفضل عملية تمويل هيكلى بأفريقيا.

وأفضل تمويل مشترك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، أفضل عملية تمويل هيكلى بشمال أفريقيا، أفضل تمويل بالعملة المحلية بأفريقيا، أفضل عملية إعادة هيكلة بإقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أفضل عملية تمويل مشروعات، أفضل عملية تمويلية عن مشروع ترفيهى بأفريقيا، أفضل عملية تمويلية فى مجال البنية التحتية، أفضل عملية تمويلية فى قطاع الاتصالات، وأفضل عملية تمويلية فى قطاع الصناعة.

قام باستلام الجوائز محمد خيرت- رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة و مجموعة من فريق العمل بالقطاع فى الاحتفال المهيب الذى نظمته مؤسسة EMEA Finance العالمية بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز.

وقال بنك مصر إن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مؤسسة EMEA Finance بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى هذا المجال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز تتويجاً لاستمرار ريادة البنك ضمن المراكز المتصدرة لقوائم مؤسسة بلومبرج العالمية فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة و تمويل المشروعات فى مختلف المجالات خلال عام 2022.

وحافظ بنك مصر على ريادته على مستوى القارة الأفريقية خلال عام 2022 كخامس أفضل بنك فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات فضلاً عن حصول البنك على عدد من الجوائز الرائدة والمتخصصة فى مجال ائتمان الشركات خلال عامى 2022 و 2023 من قبل كل من Global Business Outlook Awards و Cosmopolitan The Daily Business Awardsو Global Brands Magazine و BT Banking & Finance،

وأوضح البنك أن هذا يعد تأكيداً للأداء المتميز للبنك و نتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.

وعلى الجانب الآخر، حصل بنك مصر هذا العام على جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لعام 2023، وتعد هذه هى المرة الخامسة عشرة التى يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance؛ وهى أحد أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من نيويورك مقرًا لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

قال بنك مصر إن الجائزة تمنح لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزًا من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، واستمرارًا للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد فى إفريقيا والشرق الأوسط لعامى 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015، وجائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط للأعوام 2015, 2016, 2017,2018 , 2020 , 2021, 2022 وفى إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

وأوضح البنك أنه حصل على هذا اللقب للمرة الخامسة عشر تحديًا وتأكيدًا على استمرار ريادة البنك بمجال الاستثمار؛ حيث تعد عوائد صناديق استثمار بنك مصر النقدية من اعلى معدلات العائد على مستوى الشرق الاوسط وذلك بفضل الإدارة الكفء والفعالة لكافة صناديق استثمار البنك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية، هذا ويقوم بنك مصر بتقديم باقة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبى كافة احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات متماشيًا مع تغيرات السوق وتواكب النهج المصرفى الحديث المتطور، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الاسواق المالية والاستثمار ومنها؛ خدمات بنوك الاستثمار، خدمات أمناء الحفظ، الأوراق المالية، ترويج واصدار السندات، التسويق والتطوير العقارى، وخدمات أمناء الاستثمار.

ويدير قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك محفظة الاستثمارات المباشرة والتى تتنوع فى مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصًا فى 165 شركة بإجمالى قيمة دفترية تصل إلى 60.1 مليار جنيه مصرى وذلك في31 ديسمبر. 2022

كما تمتلك شركة سى آى كابيتال، بنك الاستثمار التابع لبنك مصر، سابقة أعمال قوية فى مجال أسواق الدين حيث فام فريق عملها بإدارة 45 إصداراً متنوعاً بين صكوك وسندات بقيمة إجمالية تقارب 60 مليار جنيه منذ عام 2016. وتلعب شركة سى آى كابيتال دورًا كبيرًا فى إدخال مصدرين ومستثمرين جدد لسوق الدين المصرى، مما يساهم فى زيادة عمق السوق وتنويع وزيادة حجم المستثمرين سواء شركات أو بنوك أو أفراد من ذوى الملاءة المالية، كما قامت الشركة بإدخال الإصدارات كأداة تمويلية مستحدثة للعديد من القطاعات والشركات الناشئة لأول مرة فى مصر، وذلك فى عام 2022 حيث قامت إحدى الشركات الناشئة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية بإتمام أول إصدار سندات توريق عبر التعاون مع شركة سى آى كابيتال فى سابقة تحدث لأول مرة فى السوق المصرى.

وحصل بنك مصر على 73 جائزة ومركزًا متقدمًا عن عام 2022 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، وتعد تلك الجوائز تتويجًا لجهود البنك وتأكيدًا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية ترجع إلى قوة ملاءة بنك مصر وثبات مركزه المالى، وقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة تشير إلى نجاح استراتيجيته وقدرته على تنويع قاعدة أصوله ويترجم ذلك فى استحواذه على أكبر قاعدة عملاء للصناديق، هذا ويسعى البنك دائمًا إلى تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التى يقدمها لعملائه بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.