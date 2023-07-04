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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تفويض طارق السعيد لإخطار موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية الطارئة

طارق السعيد، رئيس
طارق السعيد، رئيس الترسانة

فوضت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة الحاج طارق السعيد رئيس الترسانة لأخطار  اتحاد الكرة بموعد الجمعية العمومية الغير عادية و ذلك بعد ارتكاب إتحاد الكرة خطأ في اللوائح بعدم أرسل خطابات للأندية لدعوة الجمعية العمومية خلال ١٥ يوم من تسلم خطابات طلبات عقد الجمعية العمومية الطارئة، وهنا كان يتعيين على الاتحاد إرسال الدعوات خلال ١٥ يوم و هو ما لم يفعله.

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مما ترتب على ذلك قيام الاندية بتفويض النائب طارق السعيد رئيس نادى الترسانة بدعوة الاندية للقيام بجمعية عمومية فى الزمان و المكان الذى تحدده الاندية و تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة.

و كان من المنتظر أن يرسل اتحاد الكرة خطابات رسميه لأندية الجمعية العمومية لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية الغير عادية وهو ما لم يحدث.

وكان 50 نادي من الاندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم تقدموا  بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي اعتراضا على قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني.

وحضر اليوم رؤساء واعضاء مجالس إدارات الاندية إلى مقر اتحاد كرة القدم لتقديم طلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديه الذي ينعقد بطلبات 34 نادي.

وتسلم اتحاد الكرة الخطابات ال50 اليوم في حضور الاندية التي طلبت الغاء دوري المحترفين الذي قرره مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والذي اعترضت عليه الأندية.

وكانت الاندية اجتمعت أمس الأثنين، وقررت التوجه اليوم لاتحاد الكرة لتقديم الطلبات الرسميه.

في سياق متصل، شهد اليوم الثلاثاء، اجتماع أندية الأقسام المختلفة بعدما تم جمع أكثر من 32 طلب من الأندية، حسب نص لائحة النظام الأساسي لإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتطبيق نظام دوري المحترفين في القسم الثاني والمخالف للائحة النظام الاساسي.

وأكدت الأندية في الاجتماع الذي تم عقده أن الموقف الحالي هو قرار مخالف للائحة، كما الأندية وافقت على رفضه بالطرق الشرعية واحترمت اللائحة، مما يجعل الكرة خلال الوقت الجالي في ملعب  اتحاد كرة القدم من خلال تطبيق اللائحة بعد المظهر المشرف والتعاون بين جميع الاندية اعضاء الجمعية العمومية من الدوري الممتاز وجميع الدرجات المختلفة.

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