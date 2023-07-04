نيكول سفعان تنسق إطلالتها مع طارق العريان (صور)

شاركت عارضة الأزياء نيكول سفعان متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وتألقت نيكول سفعان بإطلالة صيفية جذابة، عكست قوامها الممشوق، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش اللاميه باللون البني، لتنسق لون إطلالتها مع إطلالة خطيبها المخرج طارق العريان ليعيش من جديد شبابه برافقتها.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية الشبابية لتبدو في غاية أناقتها.

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكعه ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت ببلاشر الوردي مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

يذكر أن آخر أعمال المخرج طارق العريان، كان الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض" وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

نيكول سفعان

عارضة أزياء أرمينية الجنسية من أصل سوري.

من مواليد عام 1998 وتبلغ من العمر 22 عامًا.

درست التسويق في أرمينيا بعد مغادرة أسرتها سوريا.

تعمل موديل- عارضة أزياء.

تقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

سافرت إلى مصر منذ عامين وتقيم بها حاليًا.

تعرفت على طارق العريان وجمعتهما قصة حب.

ولاحظ فرق العمر بيه وبين نيكول سفعان فهو من مواليد عام 1963 بينما نيكول سعفان ولدت في 1998 وبالتالي فإن الفارق العمري بينهما هو 35 سنة.

زواج نيكول سعفان

ما قيل حول زواج نيكول سعفان وطارق العريان غير صحيح، فالمعلن حتى الآن هو خطبتهما فقط ولم يتزوجا بعد، كما أنهما لم يعلنا موعد عقد قرانهما.