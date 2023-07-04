مهيرة عبدالعزيز تتألق بالشفاف في عرض أزياء جورج حقيبة

خطفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز الأضواء بمجرد حضورها العرض الازياء الخاص بمصمم الأزياء اللبناني جورج حقيبة.

وتألقت مهيرة عبدالعزيز بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان مجسم، قصير وطويل بالتل الطويل، بأكمام طويلة مزود بجوانتي لتواكب احدث صيحات موضة فساتين صيف 2023، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، صففت خصلات شعرها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الالوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبد العزيز من مواليد 6 نوفمبر 1989 إعلامية إماراتية.

حياتها

ولدت في 6 نوفمبر 1989 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. لأب إماراتي وأم مصرية.

مسيرتها

في الهندسة

تحمل ماجستير في الهندسة المعمارية من كندا، حاز مشروع تخرجها على الميدالية الذهبية للتميز من المعهد الملكي للهندسة المعمارية في كندا ونشرت في مجلة كانيديان أركيتيكت.

في الإعلام

بدأت عملها في الإعلام في إذاعة العربية وكانت تقدم برنامج منوعات مع المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة ثم انتقلت للعمل كمذيعة اقتصاد في قناة CNBC عربية والتحقت بالعمل في قناة العربية في أبريل 2005 كمراسلة ثم أصبحت معدة ومقدمة برنامج متخصص عن العقار اسمه «في الموقع» على قناة العربية لمدة موسمين إضافة لعملها كمذيعة برامج في قسم الاقتصاد وقامت بتغطية العديد من المنتديات العالمية من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والبحر الميت وإجتماعات منظمة أوبك في فيينا وأجرت العديد من المقابلات مع عدد من الشخصيات مثل محمد العبار، الشيخ أحمد بن سعيد، الشيخ محمد بن راشد، الشيخ حمد بن جاسم، الأمير سعود الفيصل وملكة السويد. في عام 2012 بدأت بتقديم برنامج صباح العربية. وفي عام 2017 إنضمت لتقديم برنامج كلام نواعم. في عام 2018 تم أختيارها من قبل مؤسسة محمد بن راشد لإستضافة الحدث السنوي لصناع الأمل. في عام 2020 بدأت بتقديم برنامج غداً أجمل. وفي 2021 تم اختيارها كأول مذيعة عربية على تيك توك لتقديم برنامج «تعلم على تيك توك» الذي عرض في تاريخ 25 فبراير 2021.

في التمثيل

بدأت مسيرتها التمثيلية بعدة أدوار ومسلسلات حيث مثلت دور المذيعة في مسلسل سيلفي في جزئيه الأول والثالث. وفي عام 2019 مثلت دور نورا في مسلسل الديفا الذي عرض على شاهد وفي 2020 مثلت دور شيخة في مسلسل المنصة على نتفليكس.