تخفيض مناسيب مطابق الصرف بـ 18 شارعًا في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 2 شارع بمنطقة الحصواية وقيام شركة مياه الشرب بتنفيذ اعمال الوصلات المنزلية الخاصة بالمستفيدين .

وبيّن المحافظ، إنه سيتم تخفيض مناسيب مطابق الصرف الصحي بعدد 18 شارع بالمنطقة و تخفيض الوصلات المنزلية بتلك الشوارع ، موجها بالانتهاء من جميع الاعمال خلال 15 يوما.

وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من الشوارع المحرومة بمنطقة الحصواية ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا.

وذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، وطارق لطفي رئيس مدينة قنا والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

ووجه المحافظ، مديرية الطرق بالعمل بالتوازي مع اعمال توصيل الصرف الصحي والانتهاء من اعمال الرصف فى تلك الطرق خلال 15 يوم ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم .

200 مليون لتطوير 5 مناطق بمدينة قنا

وخصص صندوق تطوير العشوائيات نحو 200 مليون جنيه لتطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا هى "منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة " ، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المناطق مخططة وتوفير حياة كريمة لهم.

وذلك في اطار سعى المحافظة إلى القضاء على كافة أشكال العشوائيات سواء مناطق غير آمنة أو مناطق غير مخططه أو أسواق عشوائية تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق مخططة لتحقيق التنمية المستدامة ، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة .

رصف 44 كيلو متر

وأعلن المحافظ، فى وقت سابق، إنه تم رصف 44 كم طرق بمناطق نجع سعيد والحاكم العسكرى والحصواية بقنا من إجمالي الطرق المقرر رصفها بتلك المناطق ، ضمن مشروع تطوير المناطق مخططة.