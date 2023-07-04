الرئيس الروسي : 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أمام قمة منظمة شنغهاي، أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنغهاي في مجالات الأمن والتجارة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، مشيراً إلى أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية، وتقاوم بثقة وستقاوم العقوبات والضغوط الخارجية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن روسيا ملتزمة بتشكيل نظام عالمي قائم على القانون الدولي، بحسب الاسواق العربية.

وفرضت أطراف غربية تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا اعتبارا من فبراير 2022، ما دفع موسكو إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيوية خصوصا لتصدير إنتاجها من مصادر الطاقة كالنفط الخام والغاز.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي أنشئت في 2001، ثماني دول حاليا هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

ويتوقع أن تكتسب إيران خلال هذه القمة، صفة العضوية الكاملة في المنظمة، بعد موافقة الأعضاء الآخرين على انضمامها في سبتمبر 2021.

الخارجية الروسية: لا يوجد سبب يدعو لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية

الخارجية الروسية

جددت روسيا تأكيدها عدم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب، وقالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد سبب يدعو لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية.

وقالت روسيا إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو/تموز لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية موسكو.

وذكرت الصحيفة أنه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية.