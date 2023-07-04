الأندية تطالب الجبلاية بجمعية عمومية طارئة

قررت أندية الجمعية العمومية لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بأحد فنادق المهندسين التوجه صباح الأربعاء لمقر اتحاد الكرة لتقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي.

وعقد اليوم اجتماع الأندية بعد جمع عدد أكثر من 32 طلب من الأندية وفقا لنص لائحة النظام الأساسي لإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتطبيق نظام دوري المحترفين في القسم الثاني والمخالف للائحة النظام الاساسي.

واعلنت الاندية خلال الاجتماع الذي عقد بدعوة نادي الترسانة بحضور 50 نادي أن الاندية تحافظ على حقوقها واعلان رفض اقصاء اي نادي من الجمعية العمومية بدون وجه حق وبدون سند من اللائحة.

وأكدت الاندية في الاجتماع الذي عقد أن الموقف الحالي هو قرار مخالف للائحة والاندية اتفقت على رفضه بالطرق الشرعية واحترمت اللائحة والدور الان على اتحاد كرة القدم بتطبيق اللائحة بعد المظهر المشرف والتعاون بين جميع الاندية اعضاء الجمعية العمومية من الدوري الممتاز وجميع الدرجات المختلفة.