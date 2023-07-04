درة زروق تواكب موضة فساتين صيف 2023 بتوقيع جورج حقيبة

خضعت النجمة التونسية درة زروق لجلسة تصوير جديدة مستعرضة أناقتها بأحدث صيحات الفساتين الصيفية الناعمة.

ونشرت درة مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وتألقت درة بإطلالة صيفية مفعمة بالأناقة والنعومة في آن واحد، من اختيار خبيرة الموضة يمنى مصطفي، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام ملكية، مكشوف الظهر، صمم من قماش ناعم باللون البينك الفاتح، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة لتخطف به الأنظار وتتصدر عناوين مجلات الموضة العالمية بأناقتها.

وتزينت ببعض المجوهرات الراقية المتناغمه مع إطلالتها فيما انتعلت صندلًا بكعب عال مرصع بحبات الكريستال من الأمام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة بأنامل مصفف الشعر Rafilo Toma، وبرع خبير التجميل Ismael Blanco في عكس ملامحها بلمسات هادئة من الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

أبرز معلومات عن مصمم الأزياء اللبناني جورج حقيبة

جورج حبيقة هو مصمم أزياء لبناني، بدأ عشقه للأزياء عندما كان صغيرًا. في عام 1994، بدأ بعرض مجموعات الخياطة الرفيعة ضمن أسبوع الموضة في باريس، و بعد ذلك بدأ بتصميم الملابس الجاهزة. و تتميز تصاميمه بالنعومة و الأنوثة و جذبت تصاميمه ممثلات و مغنيات من هوليوود و العالم مثل: آناصوفيا روب و كيم كردشيان و سيلينا غوميز و جينيفر لوبيز و جوليا ستايلس و جوليت لويس و كايتي بيري و إيفا لانغوريا و آنيت بنينغ و جين فوندا و هيلاري سوانك و جولي بوين و إميلي دي رافن و هولي هنتر و فانيسا هادجنز و ديان كروغر. وصمم الفستان الذي ارتدته ملكة جمال لبنان 2001 كريستينا صوايا خلال حفل مسابقة ملكة الجمال الدولي 2002 والذي توجت باللقب فيه.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980 المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).