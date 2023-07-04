الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزارة العدل تعمل بكامل قطاعاتها اليوم من العاصمة الإدارية

وزارة العدل
وزارة العدل

انتظم اليوم الثلاثاء عمل كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية، في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

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وكان مسئولو الوزارة على مدار ثلاثة أشهر سابقة تواجدوا تدريجيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات؛ تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو الجاري، وذلك في إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.

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