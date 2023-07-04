جهازالبيئة بالشرقية يقوم بالتفتيش على 174 منشأة صناعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن جهود جهاز شؤون البيئة خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 كالاتى :

الإشتراك بعدة حملات برئاسة شرطة البيئة والمسطحات وتم التفتيش على (174) منشأه بمدينة بلبيس وتم قيد المحاضر جنح بمركز بلبيس بمعرفه شرطه البيئه والمسطحات.

وتحقيقا للتنمية المستدامة:

وفى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم 562 مشروع ، تقييم أثر بيئى ( أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص .

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشرًا للوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة "المرأة - الشباب _ المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية_ الطلبة" وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية “الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة - الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة” قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 263 نشاط توعوى وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها “التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك” وبيان دور فئات المجتمع المتنوعة في كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث تحقيقا للتنمية المستدامة .

وفى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) تم اخذ عدد 96 عينة من مخلفات المنشأت الصناعية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاة المخالفين

واستجابة لشكوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 73 شكوى بيئية متنوعة بالإضافة للمرور على 178 مقلب عمومى ونقطة وسيطة ومدفن صحى.