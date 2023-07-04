مديرية الصحة تكثف القوافل الطبية لأهالي الإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية خطة قوافل شهر يوليو 2023، وتشمل 6 قوافل مجانية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، إن القوافل الـ6 يتم تنفيذها خلال شهر يوليو الجاري وفقا للمواعيد والأماكن وهى تقام يومي 4 و5 يوليو قافلة طبية نادي شباب محسن بنطاق حي المنتزه، وتقام يومي 9 و10 يوليو قافلة طبية بمركز شباب مبارك بنطاق العجمي، وتقام يومي 11 و12 يوليو قافلة طبية بمركز شباب المسيري بالبيطاش بحي العجمي.

فيما تقام يومي 16 و17 يوليو قافلة طبية بمدرسة عبدالنبي الخولي بأبيس 8 بحي وسط، ويومي 25 و26 يوليو قافلة طبية بوحدة صحة عبدالباسط بنطاق برج العرب، أما يومي 30 و31 يوليو قافلة بوحدة أبوصير بنطاق برج العرب.

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل، بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.