توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للإصابات الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والجمعية المصرية للإصابات الرياضية -اليوم الثلاثاء- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات الرياضية.

جاء توقيع بروتوكول التعاون بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المشاركة في مجال الرياضة والصحة الرياضية وفى ضوء التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف الجهات بما يسهم فى الارتقاء وتطوير المنظومة الرياضية بكافة جوانبها.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا التعاون الهام والذى سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للرياضيين في مصر، ومن شأنه تعزيز الجهود المبذولة فى تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية، مشيراً إلى متابعة نتائج البروتوكول عقب تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع.

أضاف أن البروتوكول سيعمل على إرساء المفاهيم الصحيحة حول الطب الرياضى ومجالاته لخدمة الرياضيين والمجتمع بما يتوافق ورؤية الوزارة، بجانب توفير الدعم العلمى والفنى والمهنى للعاملين فى مجالات الإصابات الرياضية والتأهيل البدنى، والعمل على إرساء قيم وأخلاقيات المهنة، والوقوف على حقوق وواجبات العاملين فى هذا المجال .

ويقتضى البروتوكول إقامة ندورات وورش عمل ودورات تعليمية وتثقيفية بالأندية ومراكز الشباب وكليات التربية الرياضية والجامعات والهيئات المختلفة، وتنظيم مؤتمرات علمية ودولية فى مجالات الطب الرياضى والإصابات الرياضية والتأهيل البدنى وإقامة دورات متخصصة فى مجالات الإدراة الرياضية سعياً للارتقاء بالمستوى العام فى الخدمات المقدمة للرياضيين وكافة أفراد المجتمع.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى، ومن جانب الجمعية المصرية للإصابات الرياضية الدكتور قدرى بكرى.

و صرح رئيس الجمعية المصرية للإصابات الرياضية، بأن هذا البروتوكول سيساهم في تطوير العمل الرياضي والصحي في مصر، حيث سيتم التركيز على توعية اللاعبين والمدربين والجماهير بأهمية الصحة الرياضية والوقاية من الإصابات الرياضية.

حضر توقيع البروتوكول كل من اللواء دكتور حسام درويش نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ومن جانب الوزارة محمد سعيد مازن الوكيل الدائم للوزارة ،احمد عبد ربه مدير عام وحدات الطب الرياضي وسعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضي