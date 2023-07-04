الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يتفقد مصيف النقابة بجمصة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت.

وخلال الجولة وجه نقيب المحامين بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاثات لتكون لائقة بالسادة المحامين.

نقيب المحامين يوجه بسرعة إنجاز السور المحاط بالمصيف

كما وجه نقيب المحامين بسرعة إنجاز السور المحاط بالمصيف، وتشجير الأماكن الخالية، وإنجاز أعمال تشطيب المسجد الخاص بالمصيف، كما وجه بإنشاء منطقة كيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من معدات وألعاب ترفيهية للأطفال، وتوفير كافة الخدمات المصيفية بالدور الأرضي بكل عمارة ليكون على أعلى مستوى من الخدمات.

جدير بالذكر أن مصيف نقابة المحامين بجمصة يتكون من 6 عمارات تتضمن 77 شقة مصيفية قامت النقابة العامة بإنشائها وتشطيبها، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة فور انتهاء أعمال التشطيبات النهائية.

الانتهاء من تشطيب مصايف النقابة

وفي السياق نفسه وطبقًا لتوجيهات نقيب المحامين تم الانتهاء من تشطيب مصايف النقابة برأس البر وبورسعيد ومطروح حتى تكون لائقة بالسادة المحامين خلال قضائهم الإجازة المصيفية.

مواد متعلقة

نقيب المحامين يتفقد أرض نادي سوهاج الجديدة

سويلم يتفقد عددًا من مشاريع الري والترع بالغربية

قناصة الاحتلال تصنع فتحات في منازل جنين لاستهداف المقاومة .. فيديو

الاحتلال يقصف المستشفيات والصحفيين في جنين .. فيديو

حقيقة وجود أنفاق فى مسجد الأنصار بجنين

مدربة ترقص مع دولفين .. انسجام يبهر الجمهور (فيديو)

طفل يسقط من ارتفاع شاهق.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

الاحتلال يجرف شوارع جنين ويمنع الإسعاف من المرور (فيديو)
الجريدة الورقية