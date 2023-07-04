نقيب المحامين يتفقد مصيف النقابة بجمصة

أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت.

وخلال الجولة وجه نقيب المحامين بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاثات لتكون لائقة بالسادة المحامين.



نقيب المحامين يوجه بسرعة إنجاز السور المحاط بالمصيف

كما وجه نقيب المحامين بسرعة إنجاز السور المحاط بالمصيف، وتشجير الأماكن الخالية، وإنجاز أعمال تشطيب المسجد الخاص بالمصيف، كما وجه بإنشاء منطقة كيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من معدات وألعاب ترفيهية للأطفال، وتوفير كافة الخدمات المصيفية بالدور الأرضي بكل عمارة ليكون على أعلى مستوى من الخدمات.

جدير بالذكر أن مصيف نقابة المحامين بجمصة يتكون من 6 عمارات تتضمن 77 شقة مصيفية قامت النقابة العامة بإنشائها وتشطيبها، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة فور انتهاء أعمال التشطيبات النهائية.

الانتهاء من تشطيب مصايف النقابة

وفي السياق نفسه وطبقًا لتوجيهات نقيب المحامين تم الانتهاء من تشطيب مصايف النقابة برأس البر وبورسعيد ومطروح حتى تكون لائقة بالسادة المحامين خلال قضائهم الإجازة المصيفية.