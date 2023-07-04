التضامن تستأنف صرف معاشات يوليو

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر يوليو، وذلك عقب انتهاء إجازتي عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يوليو، إذ كانت المعاشات بدأت صرفها قبل عيد الأضحى، واليوم تستأنف لمن لم يصرفون مخصصاتهم.

ويتم صرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعي، كما يتاح الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وأيضًا منافذ فوري كافة، إذ يتم الأخذ بكافة الإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، وذلك حسبما أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع

وأوضحت القباج، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مؤكدة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية رؤية مصر 2030، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.