إستعدادًا للزمالك في البطولة العربية.. النصر السعودي يخوض 6 مباريات ودية

يواصل النصرالسعودي تدريباته الجماعية خلال فترة المعسكر الذي يُقام في البرتغال خلال الوقت الحالي إستعدادًا وتحضيرًا للموسم الجديد للدوري روشن و البطولة العربية .

يتولي علي الدوسري مدرب اللياقة تدريب النصرالسعودي خلال الوقت الحالي لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا رودي جارسيا .

وصلت بعثة النصرالسعودي إلى البرتغال لانعقاد المعسكرالخارجي يوم الأحد الماضي إستعدادًا للدوري المصري .

يستعد النصرالسعودي خوض العديد من المباريات الودية القوية خلال الفترة المقبلة إستعدادًا للبطولة العربية السعودية .

مجموعة النصرالسعودي في البطولة العربية

النصر السعودي .

الزمالك .

الشباب السعودي .

الاتحاد المنستيري .

يخوض النصرالسعودي العديد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر الخاريجي في البرتغال ألفيركا، وفارينس، وسيلتا فيجو، وبنفيكا، حيث يسافر العالمي بعدها إلى اليابان ليخوض مباراتين مع الثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، يومي 25،و27 يوليو.

ثم يستعد العالمي لخوض منافسات البطولة العربية في دورالمجموعات ، حيث يبدأ النصر مبارياته في مرحلة المجموعات، بمواجهة الشباب 28 يوليو، ثم الاتحاد المنستيري يوم 31 من نفس الشهر، وأخيرًا الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.

على الجانب الأخر ، يستعد الفارس الأبيض لمواجهة المقاولون العرب مساءاليوم الثلاثاءفي مباراة نارية ضمن دورالثمانية في بطولة كأس مصر.

حيث الفائز من مباراة المقاولون العرب والزمالك يلتقي بيراميدز في دور نصف كأس مصر .

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر .

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر ان يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق4 من شهريوليو 2023 ، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .