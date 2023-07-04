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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

تسريب صور لهاتف Pixel 8 Pro من جوجل

بوابة الوفد الإلكترونية

أفاد موقع DroidLife أنه ربما تم الكشف عن هاتف Pixel 8 Pro من Google في صور جديدة على Reddit بواسطة شخص مرتبط بـ Google.

 يُظهر الجزء الخلفي مصفوفة كاميرا تشبه البكسل إلى جانب مستشعر درجة حرارة الجسم المشاع ، جنبًا إلى جنب مع ملصق يقرأ "للاختبار / التقييم فقط". آخر يقرأ "Zuma - B1" ، اسم رمزي محتمل لشريحة Tensor G3 الواردة من Google. في غضون ذلك ، تُظهر الشاشة الأمامية وضع Fastboot الذي يشير إلى 12 جيجا بايت من Samsung LPDDR5 DRAM و 128 جيجا بايت للتخزين و "husky" ، وهو الاسم الرمزي الذي تم الكشف عنه سابقًا لـ Pixel 8 Pro.

من المفترض أن يحتوي جهاز Pixel 8 Pro على مجموعة كاميرات أكثر قدرة ، مع كاميرا رئيسية من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل (MP) تتيح إضاءة أكثر بنسبة 50 في المائة ، وكاميرا سوني فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل. يبدو أيضًا أن لديها شاشة مسطحة ، كما يُشاع ، بدلاً من شاشة منحنية مثل طرازي Pixel 6 Pro و Pixel 7 Pro. وفقًا لتسريب آخر ، ستحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة (تقريبًا مثل Pixel 7 Pro) وعثرة متواضعة من 23 واط إلى 27 واط أقصى سرعة شحن.
في سلسلة من المنشورات على Reddit ، قال الملصق "annoyingtoread" إنه تلقى "من فريق الجهاز في Google للاختبار". ثم فكر الشخص في أنه ربما ينبغي عليهم استخدام حساب غير مرغوب فيه ، وأجاب أحدهم "يجب عليك فعلاً ، مع الأخذ في الاعتبار أنك في هذا الحساب قد طرحت صورًا لنفسك". قام الناشر الأصلي بعد ذلك بحذف حسابه.

الجريدة الورقية