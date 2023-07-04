تسريب صور لهاتف Pixel 8 Pro من جوجل

أفاد موقع DroidLife أنه ربما تم الكشف عن هاتف Pixel 8 Pro من Google في صور جديدة على Reddit بواسطة شخص مرتبط بـ Google.

يُظهر الجزء الخلفي مصفوفة كاميرا تشبه البكسل إلى جانب مستشعر درجة حرارة الجسم المشاع ، جنبًا إلى جنب مع ملصق يقرأ "للاختبار / التقييم فقط". آخر يقرأ "Zuma - B1" ، اسم رمزي محتمل لشريحة Tensor G3 الواردة من Google. في غضون ذلك ، تُظهر الشاشة الأمامية وضع Fastboot الذي يشير إلى 12 جيجا بايت من Samsung LPDDR5 DRAM و 128 جيجا بايت للتخزين و "husky" ، وهو الاسم الرمزي الذي تم الكشف عنه سابقًا لـ Pixel 8 Pro.

من المفترض أن يحتوي جهاز Pixel 8 Pro على مجموعة كاميرات أكثر قدرة ، مع كاميرا رئيسية من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل (MP) تتيح إضاءة أكثر بنسبة 50 في المائة ، وكاميرا سوني فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل. يبدو أيضًا أن لديها شاشة مسطحة ، كما يُشاع ، بدلاً من شاشة منحنية مثل طرازي Pixel 6 Pro و Pixel 7 Pro. وفقًا لتسريب آخر ، ستحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة (تقريبًا مثل Pixel 7 Pro) وعثرة متواضعة من 23 واط إلى 27 واط أقصى سرعة شحن.

في سلسلة من المنشورات على Reddit ، قال الملصق "annoyingtoread" إنه تلقى "من فريق الجهاز في Google للاختبار". ثم فكر الشخص في أنه ربما ينبغي عليهم استخدام حساب غير مرغوب فيه ، وأجاب أحدهم "يجب عليك فعلاً ، مع الأخذ في الاعتبار أنك في هذا الحساب قد طرحت صورًا لنفسك". قام الناشر الأصلي بعد ذلك بحذف حسابه.