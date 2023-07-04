حبس المتهمين بسرقة عملات أجنبية في النزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة النزهة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من داخل سيارة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.