«بيت الروبى» فى المقدمة.. و«تاج» فى المركز الثانى.. و«البعبع» ينافس «مستر إكس» على ذيل القائمة

76 مليون جنيه حصيلة إيرادات موسم عيد الأضحى

خلال 5 أيام عيد الأضحى المبارك نافس على شباك الإيرادات المصرية 4 أفلام تصدر أفيشاتها كبار النجوم، استطاعت دور العرض المصرية خلالها تحقيق 75665524 جنيها، تصدر فيلم «بيت الروبى» بطولة الكريمين عبدالعزيز، بإجمالى إيرادات 33929558 جنيها، محققاً أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بقيمة 10 ملايين جنيه.

والعمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول سلبيات السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة «إنفلونسر» مشهوراً وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسى وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وفى المركز الثانى حجز فيلم «تاج» للفنان تامر حسنى مكانه بإيرادات 19953819 جنيها، ويظهر تامر حسنى فى فيلم «تاج» بشخصية بطل خارق «سوبر هيرو» الذى يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربينى، وتدور أحداثه حول حياة التوأم تاج وهارون، إذ يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما قدرات خارقة، تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويشارك فى بطولة الفيلم هالة فاخر، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبوداوود، وسمر محمد متولى، وساندى وأحمد عبدالعزيز، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

أما الفنان أمير كرارة فجاء فى المركز الثالث بفيلم «البعبع» الذى حقق إيرادات 13164429 جنيها، تدور أحداثه فى إطار الأكشن اللايت حول شخصية سلطان المجرم الراغب فى التوبة والذى يوجه مجموعة من المشكلات بسبب العديد من رجال العصابات التى يرغبون فى ضمه إليهم مرة أخرى.

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن وتوتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وفى نهاية القائمة فيلم «مستر إكس» للفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد، بإيرادات وصلت إلى 8617718 جنيها، ويسجل فيلم «مستر إكس» التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائى مسلسل «الواد سيد الشحات» فى شهر رمضان 2019 وشارك فى بطولته محمد عبدالرحمن «توتا» ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية «جوازة معفرتة» التى تم عرضها بالسعودية فى ديسمبر من العام الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد فهمى الذى يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكى يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، ويشارك فى بطولة العمل أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

ومن المتوقع أن تحقق أفلام موسم عيد الأضحى فى نهاية الأسبوع أكثر من 100 مليون جنيه، وذلك قبل بداية طرح أفلام موسم الصيف، والتى تحمل أسماء عدد كبير من النجوم، مما يجعل أمام الجمهور مجموعة متنوعة من الأفلام، خاصة أنه تم اختيار 4 أفلام فقط خلال موسم عيد الأضحى من نوعية الكوميديا لتتلاءم مع فرحة العيد وجمهوره، وهو ما دفع عددا كبيرا من شركات الإنتاج لتأجيل طرح أعمالها لموسم الصيف ليكون هناك اختيارات متنوعة تلائم جميع الجمهور.