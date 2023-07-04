الأولى للاستثمار تنهى التعاون مع الإسكندرية للاستثمارات بشأن تطوير أراضٍ

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، عن إنهاء التعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية، بشأن تطوير الأراضي غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة أنه لا يوجد أي تأثير على الشركة من إنهاء بروتوكول التعاون، مبينة أنه كان عبارة عن اتفاق غير ملزم ويقتصر على تبادل الأفكار والمعلومات والعمل المشترك.

وقالت إنه لا يوجد تغير بشأن استمرار الشركة في إعداد مقترحاتها لتطوير كافة الأراضي غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال والتعاون مع كافة الشركات المالكة مباشرة.

وكان يتضمن الاتفاق الملغي إعداد الأولى للاستثمار مقترح تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج التي تقع في طريق أسوان الزراعي الغربي بمدينة أسيوط على مساحة 120947 متراً مربعاً نحو 28.797 فدان.