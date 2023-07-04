مؤشرات الأسهم الأوروبية تستقر وسط حالة من الحذر حيال مسار الفائدة

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، حالة من الاستقرار النسبي، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 4 يوليو، إذ دفعت حالة الغموض التي تكتنف مسار أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى توخي الحذر، بينما تراجعت أسهم قطاع التعدين بسبب مخاوف من ضعف الطلب من الصين.

استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 461.17 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على تقييم دلالات التشديد النقدي من البنوك المركزية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع التعدين 0.3 بالمئة مع تراجع أسعار المعادن بسبب مخاوف مرتبطة بتوقعات الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لكن ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في أسهم البنوك أبقى الخسائر محدودة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع توقف معظم الأنشطة في وول ستريت بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم فاكر الألمانية للكيماويات 2.7 بالمئة ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيف الشركة.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم بصورة جماعية في أول جلسات البورصة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 1.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.163.6 تريليون جنيه، صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 17685 نقطة.

ربح مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.61%.

الرقابة المالية تنظم ورشة العمل الثانية حول التقارير السنوية لإفصاحات الاستدامة

نظم المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية والمسئول عن نشر الثقافة فى مجال الاستدامة ورشة العمل الثانية حول ضوابط الإفصاح وكيفية إعداد التقارير السنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامةESG والممارسات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD، وذلك وفقًا لما نظمه قرار رقم (107) الخاص بالشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار رقم (108) الخاص بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

يأتى تنظيم ورشة العمل ضمن جهود الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد فى تطوير وتنمية قدرات الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وذلك لرفع مستويات وعيهم، بكيفية إعداد التقارير السنوية والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية والممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة.