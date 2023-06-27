الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب قطاع التعدين

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب قطاع التعدين بعد أن أدت الآمال الناجمة عن توقعات مبشرة للاقتصاد الصيني إلى ارتفاع أسعار المعادن، في حين تراجعت أسهم جيه.دي سبورتس حتى بعد أن أبقت الشركة البريطانية المختصة ببيع الملابس الرياضية بالتجزئة على توقعاتها للأرباح.

الأسهم الأوروبية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.5% منهيا سلسلة خسائر استمرت 6 جلسات متتالية.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5% .

وتصدرت شركات التعدين مكاسب المؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية، إذ ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1.4% مع زيادة أسعار الذهب والمعادن الأخرى، كما حصل المؤشر الأوروبي على دفعة كبيرة من القطاع المالي بقيادة مكاسب شركات تركز على الصين بما في ذلك شركة التأمين برودنشال، بحسب الاسواق العربية.

وسيركز المستثمرون أيضا على تعليقات تدلي بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر في سينترا في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مزيد من الدلائل على السياسة النقدية المستقبلية.

وتراجعت أسهم جيه.دي سبورتس فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 4.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع أعمالها في أميركا الشمالية في يونيو.

الأسهم اليابانية: المؤشر"نيكاي" يسجل أطول سلسلة خسائر في 2023

الأسهم اليابانية

سجل المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية أطول سلسلة خسائر هذا العام، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم الكثير من كبريات شركات التكنولوجيا في البلاد مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في ختام تعاملات أمس.

وعلى الرغم من استمرار هيمنة عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن بلغ المؤشر نيكاي ذروة 33 عاما الأسبوع الماضي، زادت خسائر الجلسة الأخيرة، بسبب مكاسب الأسهم الصينية وسط توقعات متزايدة بتحفيز حكومي وشيك.

واختتم المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية، اليوم، على انخفاض بلغ نسبتة 0.49% ليصل الى 32538.33 نقطة، مقلصا الخسائر المستمرة في معظم تعاملات ما بعد الظهر. وهبط المؤشر في وقت سابق بما يصل إلى 1.2%.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 0.28% ليصل إلى مستوى 2253.81 نقطة.

ونزل المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة3.1% مواصلا سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أيام، وهي الأطول منذ منتصف ديسمبر، وكان قد سجل ذروة 33 عاما عند 33772.89 نقطة يوم 19 يونيو.

وتصدرت شركة سايبر إيجنت للإعلانات عبر الإنترنت خسائر نيكاي إذ هوى سهمها 4.08%، بينما تراجع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 2.49%.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.57%، وكذلك تراجع سهم مجموعة سوني 1.23% وسهم ريكروت هولدنجز للتوظيف 1.43%.

وعلى النقيض، تصدرت أسهم شركات الشحن المكاسب، إذ قفز سهم كاواساكي كيسن كايشا 11.49%. وارتفعت أسهم نيبون يوشن 3.7% وميتسوي أو.إس.كيه 3.08%.