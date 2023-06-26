انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو، إذ بدد التراجع الحاد لأسهم القطاع المالي المكاسب في قطاع الطاقة جراء المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا المنتج الكبير للنفط.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر في نهاية أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية، الجمعة.

في الوقت نفسه، ارتفع قطاع الطاقة 0.2 بالمئة مع صعود أسعار النفط بعد تمرد مرتزقة روس في بداية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تضرر إمدادات النفط الروسية.

وكان مؤشر البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس وتراجع واحدا بالمئة وهبط سهم دويتشه بنك 2.4 بالمئة.

وذكرت رويترز أن دويتشه بنك أخبر العملاء أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية المملوكة لهم.

وينصب تركيز السوق أيضا على بيانات الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا لشهر يونيو، والتي من المقرر أن تصدر اليوم.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاثنين بصورة جماعية

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم 4.6 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.154.2 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.82%، ليصل إلى مستوى 17428نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.33%

وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.42%.

وتباينت أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات أمس الأحد بين الصعود والهبوط.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بصورة طفيفة، ووصل إلى مستوي 1.164.4 تريليون جنيه

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوي 17701 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.33%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.36%