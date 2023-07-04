نداء إلى وزير التعليم العالى ومحافظ القاهرة

نستغيث نحن سكان ومالكى وحدات سكنية بشارع 56 (اشلهير بشارع الأكاديمية تقاطع شارع 9 المنطقة (ج) الهضبة العليا - المقطم) بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بسبب الإزعاج الشديد المتسبب به وجود طلاب أحد المعاهد بالشارع وعدم السيطرة عليهم من قبل إدارة المعهد وذلك لأن عدد الطلاب يزيد علي 15 ألفا بالسنوات المختلفة ودائمو التواجد خارج المعهد بشارع 56 حيث أن عرض الشارع لا يزيد علي 20 مترا وعدد الطلاب لا يتناسب مع حجم المعهد المقام على قطعتين من الأرض متجاورتين كل واحدة مساحتها ألف متر مربع تقريباً فكيف تم السماح لهذه الأعداد ان تتلقى تعليما فى هذه المساحة الصغيرة فأصبح الحل ان ينتشر طلاب المعهد المذكور فى الشارع من الصباح الباكر إلى المساء وذلك بالإضافة إلى التصرفات غير المنضبطة للطلاب وغير الأخلاقية لهم بما يتنافى مع قيم وعادات الشعب المصرى من نشوب المشاحنات بينهم ناهيك عن صعود الطلاب أثناء المشاحنات على سيارات قاطنى الشارع مما يتسبب فى إتلافها وأيضا إثارة الذعر والخوف والمعاكسات لبناتنا وأطفالنا مما يتتسبب فى وجود مشاجرات اضطرارية للتمكن من حماية أنفسنا وأولادنا وممتلكاتنا مع عدم فرض السيطرة والأمن من جانب المعهد. وقد وصل الحال بين الطلاب أثناء المشاحنات إصابة أحدهم بالطعن بالسلاح الأبيض.

لذلك نطالب بنقل المعهد من الشارع لانه غير مصمم لاستيعاب مثل هذا العدد الضخم من الطلاب.

وبالتنبيه على إدارة المعهد بغلق الباب الخلفى للمعهد والمطل على شارع 56 ونقل دخول الطلاب من الباب الرئيسى للمعهد والمطل على شارع 54 والعنوان رئيسى على سيارات المعهد.

كما نطالب بتيسير دورية من الشرطة إذا أمكن بصورة منتظمة لفض الاشتباكات بين الطلاب ومنع الازدحام والمشاحنات والمشاكل بالشارع.

وقيام المرور بمتابعة السير فى الشارع خاصة ان الميكروباصات تقوم بالوقوف وقفل مدخل الشارع تماما من شارع 9 أثناء فترات الذروة لقدوم ومغادرة الطلاب.

توقيعات عديدة عنهم:

تامر محمود محمد مصطفى نوفل

قطعة 6078 شارع معهد القاهرة المقطم - القاهرة

تليفون: 01282542987