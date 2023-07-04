كيفية التظلم على رفض التصالح في مخالفات البناء

تواجه فئة من المواطنين أزمة في التصالح على مخالفات البناء، وخصوصًا الذين تم رفض طلبهم للتصالح، لذا يتساءلون عن طرق التظلم على رفض التصالح.

وتوضح "الوفد" في السطور التالية، ضوابط التظلم على رفض التصالح على مخالفات البناء وكيفية التقدم به.

لجنة البت في تظلمات رفض التصالح

يتم تشكيل اللجنة المتخصصة للبت في التظلمات على رفض التصالح على مخالفات البناء من خلال الآتي

قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.

تشكل اللجنة داخل مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة.

ضرورة ان تضم اللجنة ضمن تشكيلها عضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية، بالإضافة إلى 3 مهندسين على الأقل.

يترأس اللجنة مستشار مجلس الدولة.

حالات رفض التصالح حسب المادة رقم 14 بالقانون

رفض اللجنة المختصة طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

إذا حدث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

في حال عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوم من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

الحالات التي يجب فيها التصالح في مخالفات البناء حسب القانون

التصالح على المقابر مع مراعات شروط لائحة الجبانات.

تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

يجوز مدة فترة التصالح لمدة أخرى لا تجاوز 3 سنوات

يمكن التظلم حال قامت الجهات المعنية برفض طلب التصالح.

لا يقل سعر التصالح عن 50 جنيه للمتر ولا يزيد عن 2500 جنيه.

رفض التصالح على مخالفات الجراجات فيما يخص تغير النشاط.

إعفاء القرى من شروط المعاينة حالة كانت المساحة أقل من 200 متر و يتكون من أرضي و 3 طوابق.

منع التصالح على أرض الآثار والنيل لشبهة عدم الدستورية.