ضبط وإزالة 76 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نجاح أجهزة المحافظة فى تنفيذ الخطط التي تم وضعها لكل منها لاستقبال عيد الأضحى واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي كذلك لجميع صور مخالفة القانون، خصوصًا خلال إجازة العيد، وذلك بناء على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

أداء أجهزة محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الأضحى

كما أكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، قامت هيئة النظافة والتجميل برفع 43 ألفًا و٦٢٨ طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة بينما قامت المراكز والمدن برفع ١٥ ألف و ٥٣ طن ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من ٥٨ ألف و ٦٨١ طن كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بإزالة كافة مظاهر الإهمال الممثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات ورصدها على مدار الساعة، الأمر الذي أسفر عن منع وإزالة 76 مخالفة بناء في المهد خلال إجازة العيد، بإجمالي مساحه 7259 م٢ ، تمثلت في إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وخارج الحيز العمراني، مشدداً بضرورة متابعة حالات الإزالة التي تمت بشكل دوري، ورصد والتصدي دون تهاون لأية تعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

وذكر المحافظ أن مجازر المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لذبح الأضاحي والذي بلغ ٦٧٨٢ أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال وذلك بزيادة كبيرة عن الأعوام الماضية مما يعكس وعي المواطنين لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بتلك المجازر.

وأضاف محافظ الجيزة أن الحملات المكبرة شملت ضبط ٢٣٦ مخالفه ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط أعمال جمع لجلود الأضاحي بدون الحصول علي التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري مع تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار راشد ان الجهود التموينية كان لها دوراً هاماً في ضبط الاسواق والتأكد من سلامه السلع والمنتجات حيث تم ضبط ٣٩٣ مخالفة تموينية في مجال المخابز سواء لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان للخبز او للغلق خلال إجازة عيد الأضحى وتحرير ٢٥ مخالفة في مجال الاسواق والمحال العامة لعدم الاعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المحدد بالإضافة الى ضبط ٣٢٦ بطاقة تموينية لصرف الدعم بحوزة أحد المخابز بمنشاة القناطر والصف مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

في سياق متصل أوضح محافظ الجيزة، أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطط التي تم وضعها قبل العيد، والتي أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة .