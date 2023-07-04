وكيل صحة بالدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزي

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى جمصة المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما تفقد وكيل الوزارة القافله الطبيه بالعياده المتنقله بميدان هدير بمدينة جمصة السياحية والتاكد من انتظام العمل ضمن حمله 100 يوم صحه



في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الطبية ومتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.