خبير مالي يتوقع استهداف مؤشرات البورصة لمستويات جديدة خلال جلسات الأسبوع

تستأنف البورصة اليوم الثلاثاء جلسات تداولتها بعد انتهاء عطلات عيد الأضحى المبارك.

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن يعاود مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري الذي تقتصر تداولاته على 3 جلسات فقط منطقة المقاومة 18000 نقطة، وهي المنطقة التي فشل في الاستقرار اعلاها طوال الجلسات الماضية.

كما تتوقع الدكتورة "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوى18350 نقطة وذلك حال تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة 18000 نقطة.

وتتوقع أيضا أن يكون مستوى 17400 نقطة منطقة دعم أولى قوية ثم المنطقة الثانية عند مستوى 17200 نقطة.

شهدت البورصة أداء متباينة لمؤشرات السوق خلال الجلسات القليلة الماضية والتي اقتصرت على جلستين فقط، بمناسبة عطلات عيد الاضحى المبارك.

اتسم أداء وحركة الأسهم بالاتجاه نحو التحركات العرضية المائلة نحو الهبوط، بسبب المخاوف من العطلات الطويلة للبورصة، وكذلك المخاوف من اتجاه مؤسسة مورجان ستانلى ا لإعادة تصنيف السوق المصرية من «ناشئة» إلى «مبتدئة» أو مستقلة بسبب نقص العملة الاجنبية.

كما اتسمت بعض القطاعات التي يتردد بشأنها عمليات استحواذ بالنشاط الملحوظ فقط، وشهدت أسهم هذه القطاعات ارتفاعات ملموسة.