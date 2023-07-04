وزير الزراعة يوجه الشكر للقطاعات والإدارات الخدمية والإنتاجية



غرفة العمليات المركزية تختتم أعمالها بالتفاعل مع ٥١٢ استفسار و ٢١٨ شكوى للمواطنين طوال أيام الاجازة

استمرار العمل بمحطات التقاوي والغربلة.. و"البحوث الزراعية" تنتهي من شتل اصناف تقاوي الارز السوبر والهجين

المعامل تستقبل ١٤٠٠ عينة .. والحدائق ٤٥٠ الف زائر.. و"الاصلاح الزراعي" و"حماية الاراضي" تتفقدان المحافظات

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر الى كافة الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة، وغرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الادارات والمحافظات، والتي واصلت العمل خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وثورة ٣٠ يونيو، وحرصهم على استمرار العمل، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

و اكد وزير الزراعة في اجتماع سابق قبل بدء عيد الاضحى المبارك، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بإعلان حالة الاستعداد القصوى، خلال فترات الاجازة، والغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات واستمرار تقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين خلال فترة الاجازة، وتكثيف التواصل الدائم والمستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربيين.

وحرص وزير الزراعة طوال فترة الاجازة، على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه المستمر والدائم، بالتواصل السريع مع المزارعين والمربيين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والتيسير عليهم.

وفي سياق متصل قال محمود الاعرج المنسق الاعلامي لوزارة الزراعة، ان اجمالي عدد الاستفسارات التي وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع ختام أعمالها، بلغت طوال فترة الاجازة كاملة، حوالي ٥١٢ استفسار و ٢١٨ شكوى وبلاغ من المواطنين، تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الادارات والجهات المختصة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

واشار إلى انه تم امس الاثنين وهو الأخير في الاجازة، حيث اختتمت غرفة العمليات والطوارئ أعمالها، تلقى ٩٠ استفسارا و ٣٨ شكوى، في موضوعات متعددة، منها: المكافحة، الدورات التدريبية، الطب البيطري، مشروعات الانتاج الحيواني، ومنافذ بيع منتجات الوزارة.

متابعة كافة شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين

واضاف انه تم متابعة كافة شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين، بكل دقة وأمانة، والرد على كافة استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، من خلال اعضاء الغرفة، وممثلو الهيئات والتابعة للوزارة، والذين يتواصلون بدورهم مع الادارات المختلفة، والمديريات بالمحافظات، وذلك عبر شبكة التواصل الواسعة والتي تشمل الخط الساخن للوزارة، وخدمة واتس اب، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، أكد المنسق الاعلامي للوزارة، ان حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، وحديقتي الاورمان والاسماك، شهدوا اقبالا كثيفا من المواطنين والزائرين خلال الاجازة، حيث بلغ اجمالي عدد زوار الحدائق حوالي ٤٥٠ ألف زائر، من مختلف المحافظات.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، خلال فترة الاجازة، حوالي ١٠٠٠ عينة، تشمل الفحص والتحليل، واصدار الشهادات بالنتائج، لعينات الحاصلات الزراعية والغذائية قبل تصديرها الى الخارج، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل المركزي للمبيدات، خلال الاجازة، حوالي ٤٠٠ عينة.

بينما اعلنت الإدارتين المركزيتين لانتاج وفحص واعتماد التقاوي، استمرار العمل في محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز واعداد التقاوي للمزارعين، وتوفيرها بأسعار مناسبة، حيث شهدت محطات الغربلة في: بني غالب وسدس ببني سويف، وكفور النيل بالفيوم، عمليات اعداد وغربلة التقاوي للموسم الجديد من محصولي القمح والدقيق والفول.

وانتهى مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمشروع القومى لتطوير انتاج الارز، من شتل البرنامج القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين، والارز السوبر، لتوفيرها للعام المقبل، بدرجة عالية من النقاء الوراثى للمحافظة على أعلى إنتاجية فى وحدة المساحة، حيث اكد الدكتور حمدي موافي مدير المشروع، استمرار العمل من الخامسة صباحاً و على مدار اليوم لإنهاء شتل و زراعة مئات الأصناف المصرية السوبر العملاقة الواعدة فى واحد من أفضل برامج تربية الأرز فى العالم .

وشكلت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور حسن الفولي، لجان من قيادات ومسئولي الهيئة لتفقد الأعمال والمشروعات والجمعيات التابعة لها، بالمحافظات المختلفة، حيث تفقدت اللجان، مركزي صان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، ومنطقة كفر الدوار بالبحيرة، فضلا عن منطقة بني سويف، وذلك لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات والحقول والتواصل مع المزارعين، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن موقف التعديات على الاراضي الزراعية، والتعامل مع البلاغات التي ترد من غرف العمليات.

وتواصل ايضا الادارة المركزية لحماية الاراضي، تنفيذ حملات المرور على المحافظات والمديريات المختلفة لمتابعة سير العمل، والتعامل مع البلاغات، ومرور مهندسي ومشرفي الحماية بشكل دائم على الحقول، ورصد اي حالات تعدي ورصدها والتعامل معها في المهد.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد اعلنت استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الاجازة، على ارقام الخط الساخن : ١٥٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.