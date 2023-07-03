ثقافة المنيا تحتفل بثورة" 30 يونيو" بنادي المهندسين

شهدت ساحة نادى المهندسين بالمنيا الجديدة، احتفالات فرع ثقافة المنيا، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات السلام الوطنى، أعقبه عرضًا فنيًّا لفرقة فنون شعبية طفل لقصر ثقافة المنيا، وقدَّمتْ تابلوهات غنائية راقصة منها، صيادين السويس، قلب الدنيا، الدراويش والفرقة من تدريب الفنان يحيى عبدالعليم.

كما قدَّمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا، عرضًا فنيًّا كوكتيل من الأغانى الوطنية، على صوتك جماع، انا كتكوتة أيتن سيد، حلوين من يومنا مصطفى محمد، شعر بعنوان ثورتنا شمس نادر، حلوة يا بلدي ميريت أيمن، الله أكبر محمد أحمد طه، هنقول كلام فرديات، شعر بعنوان ع الميدان مى شريف، احنا الشعب عمار ياسر، ثوار ثوار أريج أحمد والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلي.

فعاليات الاحتفال ينظمها الفرع برئاسة دكتورة رانيا عليوة، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وذلك بحضور دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، أستاذ دكتور أحمد البدوى وكيل النقابة العامة للمهندسين، ورئيس النقابة الفرعية بالمنيا، أستاذ دكتور منصور عبدالرسول عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الإسكان، واللواء زكريا عبدالحكيم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الرعاية الصحية.

مهندسة كاميليا عبدالعظيم، عضو مجلس إدارة النقابة، مهندس محمد عاشور مديرعام نادى المهندسين بالمنيا الجديدة، وبعض من القيادات الثقافية وأعضاء النادي.