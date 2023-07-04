أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 4 يوليو، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتحرص بوبة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، وتنشر أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تُلقي بظلالها، التي تؤدي إلى هبوط وصعود أسعاره وفقًا للمتغيرات العالمية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، 2230 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2560 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1920 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 17760 جنيهًا.

وقد سجل سعر الذهب عالميًا نحو 1915 دولارًا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 4 دولارات بنسبة 0.21%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.