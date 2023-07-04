عبدالباسط حمودة يخرج عن صمته ويكشف حقيقة الصورة المتداولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم عبدالباسط حمودة، مع أحد الأشخاص زعم أحدهم بأنه والده وكان يقبل يد المطرب، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغضب وفتحت أبواب النيران على المطرب الشعبي.

عبدالباسط حمودة يثير الجدل بسبب صورة مع والده

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك: «عبدالباسط حمودة مخلي أبوه هو اللي يبوس ايده وهما بيتصوروا»، وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع وتسببت في حالة من الجدل والغموض.

استعرض أحد المستخدمين الصورة الكاملة، حيث ظهر عبد الباسط وهو يتوسط رجلان، قبّل كل منهما يده.

عبدالباسط حمودة

عبدالباسط حمودة يخرج عن صمته

وبعد تصدر الصورة التريند، خرج المطرب عبد الباسط للخروج عن صمته ليرد على الانتقادات التي وجهت إليه خلال منشور على فيسبوك، وكشف عن هوية الرجلان اللذان جلسا بجانبه.

عبدالباسط حمودة

قال عبدالباسط حمودة : «جمهورى الحبيب كل سنه وانتم بخير عيد مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا توضيح هام الناس اللى علقت على صورتي انا واخواتي الصغيرين إلى انا اكبرهم سنا ومكان ابوهم واظن ده شئ عادى فياريت تتأكدو من اخباركم قبل ماتنشروها».

عبدالباسط حمودة وأشقائه

كما نشر الصورة الكاملة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك لأشقائه وعلق عليها قائلًا :«أخواتي وعزوتي ربنا يخليهم ليا ويبارك فيهم وكل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد عليكوا وعلينا يارب».

عبدالباسط حمودة يتحدث عن والديه للمرة الأولى

تحدث نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة عن والديه وأشقائه الراحلين أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» والتي كانت تقدمة خلال هذا الوقت المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس».

وصرح حمودة قائلًا: «كان نفسي أغنية (راحوا الحبايب) للأستاذ أحمد عدوية، الحبايب اللي راحوا وزعلان عليهم أمي وأبويا وأخواتي».

وبكى حمودة بعد أدائه مقطع من أغنية «راحوا الحبايب»، الذي أهداها لوالده ووالدته وأشقاؤه الراحلين.

https://www.youtube.com/watch?v=G_xGBpyoBgI&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Flite.almasryalyoum.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

عبدالباسط حمودة يعلق على نجاح «سطلانة»

علق المطرب عبد الباسط حمودة على احتفال لاعبي الأهلي على أنغام أغنية "سطلانة" عقب الفوز على الوداد المغربي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

قال عبد الباسط حمودة في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر قناة "صدى البلد": «في البداية أوجه التحية إلى علاء نبيل.. الزمن الجميل، أنا بحب كابتن علاء نبيل عشان محترم ومؤدب».

وأضاف : «جامدة جدًا، أنا عملت أغاني كتير للأهلي، كلنا أهلاوية بنحيي جمهور الأهلي، الأهلي نادي القرن واللي خلاني أحب الأهلي صالح سليم والخطيب ومصطفى عبده وعبد العزيز عبد الشافي».