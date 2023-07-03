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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

سماعات الرأس تدمر الجمجمة وتهدد بفقدان السمع .. الطب يحسم الجدل

مخاطر سماعات الرأس
مخاطر سماعات الرأس على الأذن والجمجمة

حذر طبيب أنف وأذن وحنجرة ألماني من أن خلف طبلة الأذن ينشأ عند السمع نوع من موجة الماء التي تمسح آلاف من خلايا الشعر. 

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مخاطر سماعات الرأس على الأذن والجمجمة

ووفقًا لما ذكرته شبكة BBC الإخبارية، صرح الطبيب بأنه كلما ارتفع الصوت، زادت القوة الموجودة خلف هذه الموجة، مُشبهاً الأمر بهبوب رياح على حقل من الغلال، حيث لن تسبب الرياح ضرراً للحقل إذا كانت خفيفة، بينما قد تكسر سيقان الزروع إذا كانت عنيفة.

مخاطر سماعات الرأس على الأذن والجمجمة

 وأوضح الطبيب أنه على هذا الغرار قد تظل بعض الشعيرات في الأذن الداخلية منحنية بشكل دائم في حال تعرضها لموجة قوية من السائل وبالتالي تفقد وظيفتها.

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 وفي الوقت نفسه، حذرت دراسة ألمانية حديثة من خطورة سماعات الرأس على حاسة السمع، مشيرة إل أن ضعف السمع الذي بات أحد أعراض الشيخوخة، أصبح  يُمثل خطرًا على الشباب أيضًا، حيث تصل شدة صوت ما يستمع له الشباب من موسيقى وأغان عبر سماعات الأذن لحوالي 80 ديسيبل، أي ما يقرب في شدته الصخب الناتج عن العمل داخل المصانع التي تفرض على عمالها استخدام واقي الأذن.

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من أن أغلب الهواتف تنبه أصحابها إلى ارتفاع مستوى الصوت، إذا بلغ درجة معينة، فإن الكثيرين لا ينتبهون لذلك بسبب رغبتهم في الاستمتاع لما يستمعون له، وتتمثل خطورة ضعف السمع في كونه يحدث ببطء ولا يلاحظه المستمع في البداية.

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