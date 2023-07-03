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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

جزائري يسترد بصره أثناء الدعاء فى السجود (فيديو)

جزائري استرد بصره
جزائري استرد بصره داخل المسجد

استرد  جزائري يدعى "أحمد قداري" بصره داخل  المسجد  الذي يسمى عمر بن عبد العزيز بمحافظة تيارت غربي الجزائر، بعد عامين من فقدانه داخل المسجد نفسه بسبب الوضوء.

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وتناقل جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ثاني أيام عيد الأضحى فيديو مصور لشخص يبكي ويصرخ بعد استعادته لبصره الذي فقده في المسجد نفسه منذ أكثر من عامين بعد سقوطه على رأسه  في  حادثة وصفت بـ "المعجزة الربانية" نادرة الحدوث

 سأل الله الفرج في السجود فعاد له بصره أثناء الصلاة


وقال أحمد قداري في حوار لفضائية “الحدث الجزائرية” إنه توجه في ثاني أيام العيد كعادته إلى المسجد القريب من بيته لأداء صلاة المغرب، وأثناء السجود الأول من الركعة الثالثة سأل الله الفرج وفتح عينه فرأى الأرضية صفراء وهي لون سجاد المسجد.

وأضاف أنه أمسك بيد المصلي الذي كان بجانبه ونظر إليه ليتأكد أن بصره قد عاد إليه، إذ لم يصدق أنه يرى بوضوح كما كان سابقا.

وواصل أحمد: "عندما فرغت الصلاة سألني المصلي الذي أمسكت يده عن حالتي فأخبرته بأن بصري قد عاد إلي بعدما فقدته أكثر من سنتين كاملتين وبدأت بالبكاء إلى أن أغمي علي".

وبعدها قام المصلون بإعادتي إلى بيتي لرؤية عائلتي التي لم أرهم لأشهر طويلة رغم عيشي معهم في البيت نفسه.

وعبر ابن أحمد البالغ من العمر 10 سنوات للعربية عن فرحته الكبيرة بعودة النور إلى بصر والده، مؤكدا أن فرحته لا توصف.

 

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