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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

"تاج" تامر حسني يتصدر إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

فيلم تاج
فيلم تاج

حقق “تاج” الفيلم الجديد للفنان تامر حسني، خلال 5 أيام  اجمالي إيرادات تصل إلى ٣٢٥ مليون مليون، فداخل سينمات مصر حقق 25 مليون، وفي الدول العربية حقق 300 مليون، ليسجل حسني بذلك أعلى إيراد في السينما .

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ونال الفيلم إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

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تامر حسني مع جمهوره من أجل "تاج".. الليلة

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حصيلة إيرادات فيلم "تاج" لتامر حسني في السينمات

جدير بالذكر أن فيلم "تاج" بطولة تامرحسني، دينا الشربينى ، عمرو عبد الجليل، هاله فاخر، ساندي، محمد ابو داوود، والفيلم قصة و سيناريو و حوار  و موسيقى تصويريه تامرحسني  اخراج ساره وفيق.

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