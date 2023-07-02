مشاهدات أغنية تامر حسني هرمون السعادة في أسبوع

سجلت الأغنية الجديدة هرمون السعادة للفنان تامر حسني، أكثر من 15 مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

حصلت الأغنية على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، أغنية هرمون السعادة لـ تامر حسني، كلمات : احمد جابر الحان : على الخواجه، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة

كان قد طرح تامر حسني أخيرًا أغنية "حياتنا، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان إسلام زكي، تقول كلماتها:

"في حب يعجزك بدري حب يموتك جواك و إيد تتمد تمسكها تغمي عينيك تقوم خانقاك في وش يبان ملاك طيب في ضهرك يتقلب إبليس في حد بتشتريه غالي و هو قصاد مرايته رخيص و هو قصاد مرايته رخيص ! حياتنا عباره عن أشخاص ما بين غاليين و حبه رخاص في ناس بتزود الواحد و ناس عايشه بتاخد و خلاص ما بين الصح و المفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد

في تعبك غاب و كام واحد فضل موجود .. في حلم بيختفي و يمشي و وقت بيتسرق ببلاش في واحد عاش و مافهمش و واحد عمره لحظه ما عاش بنجري في دايره مقفوله و أهي قلوبنا إتهرت تعليم و مين ضامن يعيش توهه و يخرج منها قلبه سليم حياتنا عباره عن أشخاص ما بين غاليين و حبه رخاص في ناس بتزود الواحد و ناس عايشه بتاخد و خلاص ما بين الصح و المفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد

في تعبك غاب و كام واحد فضل موجود .. في حب يعجزك بدري حب يموتك جواك و إيد تتمد تمسكها تغمي عينيك تقوم خانقاك في وش يبان ملاك طيب في ضهرك يتقلب إبليس في حد بتشتريه غالي و هو قصاد مرايته رخيص و هو قصاد مرايته رخيص ! حياتنا عباره عن أشخاص ما بين غاليين و حبه رخاص في ناس بتزود الواحد و ناس عايشه بتاخد و خلاص ما بين الصح و المفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد

في تعبك غاب و كام واحدفضل موجود ".