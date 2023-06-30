نتنياهو يتلقى رسالة تهديد على قبر شقيقه: "الساعة تدق إلى الوراء"

تلقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة تهديد، وضعت على قبر شقيقه يوني نتنياهو اليوم الجمعة.

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تقول الرسالة المكتوبة بخط اليد: "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك أن لديه أفضال قليلة، لكنها انتهت ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 سبتمبر 2023 الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن 74 عامًا، وليكن واضحًا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

أضاف كاتب الرسالة: "بيبي، أنت لست أفضل من أريئيل شارون، شارون تلقى جلطة دماغية وغاص في غيبوبة 8 سنوات، وأتمنى لك أمورًا أسوأ".

تابع: "مهماتك احتلال غزة وإعادة جثة هدار غولدين وباقي الأسرى، الساعة تدق إلى الوراء، وبقي لك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في رسالة التهديد المجهولة، للتعرف على مصدرها.

أوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت، أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن، لافتة إلى مراسم التأبين الرسمية ليوني نتنياهو، في الذكرى 47 لوفاته أقيمت الأحد الماضي.

الأسبوع الماضي، اعتقل شاب إسرائيلي في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده نتنياهو، هذا، بعد أن كتب في مجموعة واتس آب للنشطاء اليمينيين "يجب على الجميع حمل سلاح وضرب بيبي برصاصة في الرأس"، وما زالت الشرطة تحقق في القضية.

قبل ثلاثة أسابيع، تم تخريب النصب التذكاري لذكرى والد نتنياهو، وكُتب على اللافتة التي علقت هناك "والد دكتاتور فاشل وفاسد"، وعلق نتنياهو على هذه التصرفات على حسابه على تويتر وقال: "هناك حقير دنّس النصب التذكاري تخليدًا لذكرى والدي لقد حان الوقت لهم للتوقف عن هذه التصرفات المخلّة بالآداب والأخلاق".