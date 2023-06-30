عاجل
من مشرد إلى رجل وسيم.. أشخاص غيروا حياة إنسان (فيديو) الأهلي يقترب من الهدف رقم 100 مع مارسيل كولر
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نتنياهو يتلقى رسالة تهديد على قبر شقيقه: "الساعة تدق إلى الوراء"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

تلقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة تهديد، وضعت على قبر شقيقه يوني نتنياهو اليوم الجمعة.

اقرأ أيضًا.. إسرائيل تنتفض ضد حكومة بنيامين نتنياهو

تقول الرسالة المكتوبة بخط اليد: "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك أن لديه أفضال قليلة، لكنها انتهت ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 سبتمبر 2023  الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن 74 عامًا، وليكن واضحًا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

txt

بنيامين نتنياهو صانع صفقات

txt

إسرائيل تنتفض ضد حكومة بنيامين نتنياهو

txt

الجامعة العربية تدين حكومة نتنياهو بالإجرام فى حق الفلسطينيين

 أضاف كاتب الرسالة: "بيبي، أنت لست أفضل من أريئيل شارون، شارون تلقى جلطة دماغية وغاص في غيبوبة 8 سنوات، وأتمنى لك أمورًا أسوأ".

 تابع: "مهماتك احتلال غزة وإعادة جثة هدار غولدين وباقي الأسرى، الساعة تدق إلى الوراء، وبقي لك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في رسالة التهديد المجهولة، للتعرف على مصدرها.

 أوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت، أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن، لافتة إلى مراسم التأبين الرسمية ليوني نتنياهو، في الذكرى 47 لوفاته أقيمت الأحد الماضي.

الأسبوع الماضي، اعتقل شاب إسرائيلي في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده نتنياهو، هذا، بعد أن كتب في مجموعة واتس آب للنشطاء اليمينيين "يجب على الجميع حمل سلاح وضرب بيبي برصاصة في الرأس"، وما زالت الشرطة تحقق في القضية.

 قبل ثلاثة أسابيع، تم تخريب النصب التذكاري لذكرى والد نتنياهو، وكُتب على اللافتة التي علقت هناك "والد دكتاتور فاشل وفاسد"، وعلق نتنياهو على هذه التصرفات على حسابه على تويتر وقال: "هناك حقير دنّس النصب التذكاري تخليدًا لذكرى والدي لقد حان الوقت لهم للتوقف عن هذه التصرفات المخلّة بالآداب والأخلاق".

مواد متعلقة

فرنسا تشتعل والحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ

المسجد الحرام يستعد لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع

جهود الري في الإمكاو وحصر أملاك الدولة على مدار 9 سنوات

التحول الرقمي والمركز الإفريقي للمياه.. ثمار ثورة 30 يونيو في قطاع الري

مؤتمر المناخ COP27 وأسبوع القاهرة للمياه ثمار ثورة 30 يونيو

حصاد الري.. الدولة تواجه تحديات قطاع المياه بإصدار قانون جديد

حصاد الري.. أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة على مدار 9 سنوات

جهود الري في مواجهة السيول وتأهيل المنشآت المائية على مدار 9 سنوات
الجريدة الورقية