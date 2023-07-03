صفقات نارية للأندية السعودية بالميركاتو الصيفي

تعد صفقات الميركاتو الحالى على صفيح ساخن بين الاندية السعودية، لتدعيم صفوف الفرق في دوري روشن بصفقات عالمية استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الكروى الجديد.

يعيش الدوري السعودي أبهى عصوره في الفترة الأخيرة تنفيذا لخطة 2030 للوصول إلى تصنيف الدوريات الأعلى تقيما حول العالم.

صفقات النصر السعودي

فعلى سبيل المثال، يستهدف مسؤولو نادي النصر السعودي، التعاقد مع العديد من الصفقات المتميزة والقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستهدف التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي الإنجليزي، كما ابرم التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، وذلك من أجل تدعيم خط الوسط.

و يعمل حاليًا على ضم سيرجيو راموس، وسيتضمن عرض النصر للحصول على خدمات راموس التوقيع على عقد لمدة موسمين.

و تبحث إدارة نادي النصر السعودي تجديد عقد الحارس المخضرم وليد عبدالله لمدة موسم واحد لتأمين مركز حراسة المرمى في الفترة المقبلة بعد غموض موقف الحارس الكولومبي أوسبينا.

كما يخطط مسئولو نادى النصر السعودي، لإبرام التعاقد مع أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالى خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

يأمل العالمي فى إنهاء التعاقد مع حارس مرمى بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا بسبب كسر فى ذراعه اليمنى وخضوعه إلى عملية جراحية.

تدخل إدارة النصر السعودي فى مفاوضات جادة مع بعض الهجوم من الأندية الأوروبية البارزة لتدعيم صفوف العالمي في الميركاتو بحثًا عن التتويج بالألقاب.

وكان مسؤولو النصر السعودي اعلن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 38 عامًا حصل على 136 مليون دولار (108.7 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فيما يعتقد أن قيمة عقده مع العالمي تبلغ أكثر من 200 مليون يورو (176.5 مليون جنيه إسترليني) سنويًا.

صفقات الهلال السعودي

وأعلن نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وكان كوليبالي قد شارك مع المنتخب السنغالي في كأس العالم نسختي 2018 و2022.

كشف نادي الهلال السعودي عن شكل قميصه الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وعلق حساب الهلال على التغريدة باللون الأزرق المعروف، مع تعليق: “الموج قادم”.

أنهي إدارة الهلال السعودي إجراءات التوقيع مع مدرب البرتغالي خورخي خيسوس ،وكان ممثل الهلال السعودي في توقيع العقد فهد بن سعد بن نافل.

وكان عقد المدرب لمده عام واحد فقط حتي نهاية موسم 2023_ 2024 مع خيار أضافي تمديد لمدة موسم إضافي.

وكان مراسم التوقيع أجريت في العاصمة الفرنسية باريس .

يذكر أن خيسوس كان مدربًا للهلال في عام 2019 وحقق نتائج خرافية مع الزعيم قبل أن يغادر بعد عام واحد من توليه الفريق.

يستعد نادي الاتحاد السعودي للإعلان عن التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع جواو فيليبي الشهير بجوتا، جناح سيلتيك الإسكتلندي.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن نادي الاتحاد يخطط للإعلان عن صفقة جواو فيليبي الشهير بجوتا مساء اليوم الاثنين، بعد الاتفاق مع سيلتيك الإسكتلندي واللاعب على الأمور كافة مؤخرا.

ومن المنتظر أن ينضم جوتا لمعسكر نادي الاتحاد المقرر لها في مدينة الطائف، خلال الشهر الجاري استعدادا للموسم المقبل.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في حسم التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ضمن خطة قلعة النمور لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان اتحاد جدة قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع كريم بنزيما، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر، حتى موسم 2026.

صفقات الاتفاق السعودي

وأعلن مسؤولو نادى الاتفاق السعودي ابرام التعاقد مع ستيفن جيرارد اسطورة الكرة الانجليزية مدربا للفريق فى عقد يمتد حتى عام 2025.

صفقات الاهلى السعودي

ضم الأهلي 3 لاعبين حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية وهم سميحان النابت وعبد الله عطيف وفهد الرشيدي في صفقات مجانية.

وارتبطت "قلعة الكؤوس" بالعديد من نجوم العالم بما في ذلك لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ورياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وشهدت الر ياضة المصرية فى الأونة الأخيرة بعض التجارب لانشاء أندية خاصة تحقق مكاسب ونتائج باهظه بمختلف الرياضات تحت مسمى "أندية الشركات"، فى الدوري الممتاز، مثل صعود البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو والشرقية للدخان ونادي فيوتشر أخر موسمين، وقبلهم نادي وادي دجلة الذي استمر لعدة سنوات في الدوري، مع وجود تجربة سابقة لنادي بيراميدز منذ 3 مواسم، وأخيرًا نادى زد في القسم الثاني.

خصخصة الأندية السعودية

ووفقا لرؤية ولى العهد السعودي وما تم اعلانه عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ومن ثم تحويل أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي.

صفقات الدوري السعودي 2023

ـ اللاعب كريم بنزيما من ريال مدريد إلى اتحاد جدة

ـ اللاعب نغولو كانتي من تشيلسي إلى اتحاد جدة

ـ اللاعب فهد الرشيدي من التعاون إلى الاهلى السعودي

ـ اللاعب سميحان النابت من التعاون إلى الاهلي السعودي

ـ اللاعب عبد الله عطيف من الهلال إلى الأهلي السعودي

ـ اللاعب طلال العبسي من الأهلي السعودي إلى الحزم

ـ اللاعب خوان سيباستيان بيدروزا من إنديبندينتي سانتا في إلى الأخدود

ـ اللاعب حسين أبو شرارة من القادسية إلى ضمك السعودي

ـ اللاعب سلطان فقيهي من الحزم إلى ضمك السعودي

ـ اللاعب روبرت باور من سينت ترويدن إلى الطائي السعودي

ـ اللاعب محمد مرزوق من وج إلى الطائي السعودي

ـ اللاعب محمد الثاني من عهود المدينة إلى الحزم السعودي

ـ اللاعب أيمن دحمان من الصفاقسي إلى الحزم السعودي

ـ اللاعب نواف الحبشي من الرياض إلى الحزم اللسعودي

ـ اللاعب رباولو فيتور من تشافيز إلى الأخدود السعودي

ـ اللاعب إيفو رودريغيز من فلامينساو إلى الخليج السعودي

ـ اللاعب عبد الله السالم من الاتفاق إلى الخليج السعودي

ـ اللاعب روبن نيفيز من ولفرهامبتون إلى الهلال السعودي

ـ اللاعب كاليدو كوليبالي من تشيلسي إلى الهلال السعودي

ـ اللاعب مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان إلى النصر السعودي