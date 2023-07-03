الباتروس للفنادق ضمن أفضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم للسوق الروسي

تم اختيار منتجعى الباتروس بالاس شرم الشيخ والباتروس أكوا بارك الغردقة من ضمن قائمة أفضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم من قبل الموقع السياحى العالمى الأشهر للسوق الروسى “توب هوتيلز” يتبع المنتجعين لمجموعة بيك الباتروس للفنادق المملوكة لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على .

ويعتبر منتجع الباتروس بالاس شرم الشيخ ضمن الأكثر شهرة في مدينة شرم الشيخ من حيث الرقى والفخامة بتصنيف ٥ نجوم ويحتوى على ٨٦٤ غرفة وجناح فندقى فاخر باطلالة ساحرة على البحر الآحمر ويذخر المنتجع بعدد ٩ حمامات للسباحة وأكوا بارك مائية للأطفال والكبار كما يحوى ٧ مطاعم عالمية مع مجموعة من الكافيهات والبارات ونادى صحى وسبا مميزة على أعلى الصيحات العالمية .

وأيضا منتجع الباتروس أكوا بارك الغردقة والتى يعتبر من أكبر منتجعات الالعاب المائية فئة الأربع نجوم بالبحر الآحمر والذى يتميز بمجموعة من الآلعاب التى تناسب كل أفراد الآسرة.

وقد صرح رجل الآعمال كامل أبو على - رئيس مجلس أدارة مجموعة بيك الباتروس عن فخره بأختيار منتجعين من أميز المنتجعات داخل شرم الشيخ والغردقة لمجموعة مصرية على مستوى العالم واكد على سعيه دائما لضمان جودة الخدمات المقدمة للسوق الروسى لوضع السياحة المصرية فى مكانتها الطبيعية.