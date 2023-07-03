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الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

مادة شهيرة لعلاج الطفح الجلدي تسبب السرطان .. تحذير وتوصية بدواء فعال

أضرار بودرة التلك
أضرار بودرة التلك

حذرت طبيبة أمراض مناعة وحساسية وجلدية من استخدام بودرة التلك في علاج الطفح الجلدي وهو عدوى تصيب الطبقات العلوية من الجلد، يُزعج الصغار والكبار في فصل الصيف، وذلك بسبب  ارتدائهم ملابس مصنوعة من أنسجة اصطناعية يؤدي احتكاكها بالجلد مع التعرق إلى حدوث مشكلات جلدية.

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أضرار بودرة التلك

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، صرحت الطبيبة بأن الدراسات أثبتت أن بودرة التلك تسبب الإصابة بالسرطان، لذلك ستدفع الشركة المنتجة بقرار من المحكمة مليارات الدولارات للمتضريين، حيث أنه لسنوات عديدة كان مسحوق بودرة التلك هو المادة الشائعة في علاج الطفح الجلدي الذي تسببه حفاظات الأطفال والتعرق.

أضرار بودرة التلك

كما أثبتت نتائج دراسات سريرية أن بودرة التلك قد تسبب السرطان، بسبب وجود الأسبستوس في مسحوق التالك، وهي مادة مسرطنة معروفة.

وأكد أحد الأطباء أنه إذا كان الشخص قد استخدم مسحوق التلك في مرحلة الطفولة المبكرة وبعدها لم يستخدمه نهائيا، فمن المحتمل ألا يكون له أي تأثير سلبي، أما الأشخاص الذين يستخدمونه يوميًا بسبب الطفح الجلدي، تتضاعف لديهم فرص الإصابة بالسرطان، حسبما أفادت الدراسات.

أضرار بودرة التلك

وينصح الطبيب باستخدام كريم يحتوي على الزنك في علاج الطفح الجلدي، ولتجنب حدوثه من الأساس يُنصح بارتداء ملابس داخلية مصنوعة من أنسجة طبيعية، وفي حالة ظهور الطفح الجلدي يجب الاستحمام عدة مرات في اليوم.

ومن جانبها تنصح الطبيبة ماريا بولنر بمعالجة مواضع المذح الجلدي بمحلول مطهر وكريم يحتوي على الزنك وأحيانا يساعد مغلي البابونج أيضا.

الجريدة الورقية