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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القصة الكاملة لتمرد فاجنر .. روسيا تكشف سر انتصارها

الرئيس الروسي ورئيس
الرئيس الروسي ورئيس مجموعة فاجنر

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، أسباب فشل تمرد فاجنر ضد روسيا وتخطيطها لمهاجمة الجيش الروسي، لافتا إلى أن روسيا متماسكة ولن تهتز مهما بلغ الأمر، وأن الجيش الروسي صلب وقادر على مواجهة أي مخططات عدائية.

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وقال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع مع القيادات العسكرية الروسية، إن التمرد العسكري الذي قادته مجموعة فاجنر، فشل بسبب ولاء عناصر القوات المسلحة الروسية.

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سبب تمرد فاجنر على الجيش الروسي

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زيلينسكي يؤكد: بعض عناصر قوات فاجنر ما زالوا في أوكرانيا

القصة الكاملة لتمرد فاجنر

وأضاف شويجو، "محاولة زعزعة الاستقرار في روسيا يومي 23 و 25 يونيو، فشلت؛ بسبب الولاء للقسم والواجب العسكري للقوات المسلحة الروسية”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.

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ولفت وزير الدفاع الروسي، إلى أن محاولة التمرد لم تؤثر على القوات المسلحة، شاكرا المقاتلين على وعيهم.

وقال شويجو في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم تحقق أوكرانيا أهدافها في أي من الاتجاهات.. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".

وأوضح: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورويجيا ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد".

ولفت إلى أن عدد الدبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

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