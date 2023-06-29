سبب تمرد فاجنر على الجيش الروسي

كشف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندري كارتابولوف، اليوم الخميس، أن مجموعة فاجنر رفضت توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية قبل وقت قصير من إطلاقها تمردها الأسبوع الماضي.

أشار كارتابولوف، إلى أنه قبل أيام عدة من تمرد فاجنر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه يجب على جميع الجماعات العسكرية توقيع عقود معها، موضحًّا، أن الجميع باستثناء فاجنر امتثلوا بصرف النظر عن بريجوجين، الذي رفض.

وفي مواجهة هذا القرار، قررت السلطات الروسية إبلاغ فاجنر بأنها لن تشارك بعد الآن في الحملة العسكرية في أوكرانيا، ولن تزودها بالمزيد من المال، ولن يكون هناك المزيد من الموارد المالية أو المادية وبالنسبة لبريجوجين، المال عامل مهم، وربما عامل حاسم.

خيانة عظمى وخداع إخوة في السلاح:

لفت إلى أنه نتيجة لذلك، أدى التهديد بقطع التمويل، والطموحات المفرطة والغبية، وحالة الهياج العاطفية إلى خيانة عظمى وخداع إخوة في السلاح.

بدأ زعيم فاجنر تمرده يوم الجمعة الماضي، متوعدًا بالانتقام بعد اتهام وزارة الدفاع الروسية بشن هجوم صاروخي مميت على أحد معسكرات الجماعة.