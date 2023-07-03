مفيدة لصحة المخ حضري شوربة الروبيان البيضاء

يسهل تناول الجمبري بأكثر من طريقة تفيد صحة الجسم لفوائدة المتعددة ومذاقة الطيب لذا تفضله الأمهات لسهولة تحضيره وفوائده الكثيرة .

من أبرز فوائد الجمبري تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، يرجع ذلك لاحتوائه على السيلينيوم ومادة الأستازانتين التي تقوي الشرايين، وتساهم في زيادة مستوى الكوليسترول الجيد وهو عامل مهم لصحة القلب.

علاوة على ذلك فإن المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجمبري تساعد في تقليل الكوليسترول الضار؛ مما يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أما عن الجمبري والكوليسترول فبالرغم من أن الجمبري يحتوي على الكوليسترول إلا أنه خال تقريباً من الدهون المشبعة، وقد ثبت حديثاً أن الدهون المشبعة في الطعام هي التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وليس الكوليسترول الغذائي.

فوائد الجمبري للمخ

لعل من أهم فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية. ومن فوائد الروبيان المجفف احتواءه على التريبتوفان الذي يحفز إفراز هرمون السيروتونين (هرمون السعادة).

فوائد الجمبري للعظام

يعد أحد فوائد الجمبري حفاظه على صحة العظام والوقاية من الإصابة بأمراضها كهشاشة العظام وغيرها، حيث أن الجمبري يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم التي تساهم جميعها في تعزيز صحة العظام، وزيادة كثافتها، وتقويتها.

فوائد الجمبري لصحة العين

تتضمن فوائد الروبيان أيضاً مساهمته في التقليل من التنكس البقعي المرتبط بالعمر حديث التوعي، حيث وجد أن الروبيان يحتوي على مركب شبيه بالهيبارين قد يساعد في علاج هذه الحالة. كما يخفف الأستازانتين الموجود في الجمبري من إجهاد العين خاصة فيمن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر فترات طويلة.

فوائد الجمبري للرجيم

تتعدد فوائد الجمبري للرجيم فهو مصدر رائع للبروتين، وفيتامين د، ولا يحتوي على الكربوهيدرات، لذا فهو من أفضل الأطعمة المناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

مما يزيد من فوائد الروبيان للرجيم أيضاً احتواءه على مستويات عالية من الزنك الذي يعمل على زيادة هرمون الليبتين، وهو الهرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع، كما أنه جزء من تنظيم تخزين الدهون واستهلاك الطاقة بشكل عام.

فوائد الجمبري لكمال الاجسام

يعد البروتين اللبنة الأساسية لبناء العضلات، وزيادة كتلتها، وقوتها، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين على تقليل الوزن وخفض الدهون في البطن؛ لذا فإن من فوائد الجمبري لكمال الأجسام احتواءه على نسبة عالية جداً من البروتين، حيث أن نسبة البروتين في الروبيان تبلغ 18 جرام في كل 28 جرام.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة الروبيان البيضاء بخطوات سهلة وبسيطة لتقديم وجبة شهية مفيدة.

المقادير

- الروبيان : 2 كوب (مقشّر ومنظّف)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم فرماً ناعماً)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- دقيق : ربع كوب

- الخردل : ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- مرق دجاج : كوب ونصف

- زعتر مجفف : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة حارة : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الدقيق، والخردل، والفلفل الأحمر الحار، وحركي الخليط حتى يتجانس.

أضيفي كريمة الطبخ ومرق الدجاج تدريجياً، وحركي حتى يغلي المزيج واتركيه لمدة 3 دقائق حتى يكثف قوامه.

خففي النار، وأضيفي البقدونس، والزعتر، والصلصة الحارة.

غطّي القدر، واتركيه لحوالي 10-12 دقيقة مع التحريك من وقت إلى آخر.

أضيفي الروبيان وحركي قليلاً واتركيه لمدة 3 دقائق حتى ينضج، ثم نكّهي الشوربة بالملح والفلفل الأسود وقلبي برفق.

اسكبي شوربة الروبيان في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.